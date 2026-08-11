Á hậu Colombia suy sụp vì mất nhà sau động đất

Trận động đất kinh hoàng 7,4 độ vừa làm rung chuyển khu vực miền Tây Colombia vào sáng 10/8. Đây được ghi nhận là một trong những trận động đất mạnh nhất tại quốc gia Nam Mỹ này trong vòng một thập kỷ qua.

Trên trang cá nhân, María Alejandra López Pérez chia sẻ hình ảnh suy sụp, bật khóc sau khi ngôi nhà của cô bị sập. Maria cho biết nhà của dì cô cũng bị sập nhưng không có thiệt hại về người.

María Alejandra López Pérez suy sụp vì nhà bị sập sau động đất.

Trận động đất khiến giao thông tê liệt, mất điện, nhiều người dân không dám quay về nhà vì lo sợ dư chấn. Trên trang cá nhân, Maria chia sẻ dòng cầu cứu: "Mọi người có thể đi đâu để ăn hoặc mua đồ ăn? Có cửa hàng nào mở cửa không? Hiện tại chỗ tôi không có internet, và nhiều người bị lạc".

Maria cũng tích cực chia sẻ các thông tin về cứu hộ để giúp đỡ các nạn nhân sau động đất. "Ở Venezuela, việc những người có tầm ảnh hưởng chia sẻ thông tin vô cùng hữu ích, vì vậy điều quan trọng là những người có sức ảnh hưởng hãy lan truyền tất cả thông tin về việc cứu hộ", cô viết.

Maria cho rằng sẽ có rất nhiều người mất tích, và tin tức trong vài giờ đầu tiên sẽ rất dồn dập, vì vậy nên tập trung vào việc cung cấp viện trợ. "Việc tự tổ chức và cố gắng cứu càng nhiều người càng tốt sẽ giúp ích rất nhiều", cô chia sẻ.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả để lại lời chia buồn và động viên María Alejandra López Pérez giữ tinh thần, vượt qua khó khăn. Nhiều người cho rằng sự cố này sẽ ảnh hưởng lớn tới việc tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2026 của cô.

María là hoa hậu nổi tiếng ở Colombia. Cô cao 1,76 m, đã tốt nghiệp kỹ sư điện tử và thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Cô từng đăng quang danh hiệu Reina Hispanoamericana 2013, sau đó giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2021.

Năm 2023, cô đăng quang Hoa hậu Hòa bình Colombia và giành ngôi vị á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 tổ chức tại Việt Nam. Tháng trước, Maria cho biết tiếp tục tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2026 để tìm kiếm tấm vé đến với Miss Universe 2026 ở Puerto Rico.

Trận động đất mạnh 7,4 độ khiến ít nhất 111 người thiệt mạng tại Colombia và chính quyền nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ứng phó. Con số này có thể tăng cao do chính quyền chưa xác định được số nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trận động đất cũng khiến hơn 1.500 ngôi nhà bị hư hại, trong đó nhiều nơi đổ sập hoàn toàn.

Động đất xảy ra tương đối thường xuyên tại miền trung và miền tây Colombia, nhưng các trận có cường độ trên 6,0 độ là rất hiếm. Năm 1999, trận động đất mạnh 6,2 độ gần thành phố Armenia khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.

Giới chức Colombia đã triển khai các lực lượng cứu hộ và đánh giá thiệt hại tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng.