Cô gái cao 1,77 m là đối thủ mạnh của Bảo Ngọc ở Hoa hậu Thế giới

Ngày 19/5, người đẹp Indira Ampiot đã được bổ nhiệm trở thành đại diện Pháp tham dự Hoa hậu Thế giới 2026 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 9. Thông tin khiến nhiều fan sắc đẹp bất ngờ. Nhiều người thắc mắc việc ban tổ chức Hoa hậu Pháp không cử đương kim hoa hậu Hinaupoko Deveze thi Hoa hậu Thế giới. Nhiều khả năng, Hinaupoko Deveze sẽ được cử tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico.

Indira Ampiot là gương mặt quen thuộc với fan sắc đẹp. Cô từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Pháp 2023, sau đó đại diện quốc gia tham dự Miss Universe 2024 và lọt vào top 30.

Là người đẹp có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, Indira Ampiot được đánh giá là đối thủ mạnh của Bảo Ngọc ở Hoa hậu Thế giới 2026 dự kiến tổ chức ở Việt Nam vào tháng 8.

Hoa hậu Pháp được xem là danh hiệu cao quý, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Những người đẹp đăng quang Hoa hậu Pháp thường được cử tham dự những sân chơi nhan sắc lớn nhất thế giới như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới. Hoa hậu Pháp cũng có thể lựa chọn tham dự cả hai cuộc thi này.

Indira Ampiot đang nhận được sự ủng hộ của fan sắc đẹp quê nhà trong hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Thế giới 2026.

Indira Ampiot sinh năm 2004, cao 1,77 m. Người đẹp mong muốn theo đuổi môi trường truyền thông, quảng cáo hoặc học chuyên ngành thiết kế.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Pháp, Indira đã rời quê hương Guadeloupe để định cư ở Paris và bắt đầu cuộc sống mới. Cô được săn đón, tham gia nhiều sự kiện danh giá như Liên hoan phim Cannes.

Indira sinh trưởng trong gia đình có truyền thống thi hoa hậu. Mẹ cô từng tham gia cuộc thi cấp tỉnh - Hoa hậu Guadeloupe - nhưng chỉ giành giải á hậu. Indira chia sẻ quyết tâm tham gia các cuộc thi nhan sắc để phục thù cho mẹ.

Người đẹp cũng cho biết hành trình chinh phục danh hiệu cao quý của cô được truyền cảm hứng bởi người bà qua đời năm 2022.

Indira được khen có vẻ đẹp cá tính, khí chất cuốn hút giống ngôi sao ca nhạc da màu Rihanna. Cô là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân có hơn 414.000 người theo dõi.

Năm ngoái đại diện Pháp tại Hoa hậu Thế giới 2025 là người đẹp Agathe Cauet nhưng không giành thành tích. Pháp được xem là sash mạnh ở đấu trường nhan sắc lâu đời nhất thế giới.

Indira Ampiot được kỳ vọng mang về thành tích ấn tượng cho Pháp ở Hoa hậu Thế giới năm nay. Pháp từng đăng quang Hoa hậu Thế giới 1953.

Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra từ tháng 8 với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại TPHCM. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.