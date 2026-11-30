Mới đây, hai ái nữ nhà Quyền Linh là: Lọ Lem (Mai Thảo Linh) và Hạt Dẻ (Mai Ngọc Thảo) gây chú ý khi checkin tại Los Angeles (Mỹ).

Phong cách thời trang của Lọ Lem khi checkin đồi Hollywood (Hollywood Hills) hướng tới sự trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ nét nữ tính, ngọt ngào.

Lọ Lem diện áo thun trễ vai kẻ sọc ngang màu hồng phấn tạo cảm giác phóng khoáng và tôn lên phần xương quai xanh.

Mẫu quần short dáng ngắn (mini shorts) màu trắng cạp cao, giúp cân bằng lại độ rộng của chiếc áo dáng suông và tôn lên lợi thế đôi chân dài của ái nữ đầu lòng nhà Quyền Linh.

Điểm nhấn sang trọng của tổng thể là mẫu túi đeo chéo màu hồng đồng điệu — dòng Chanel Mini Rectangular Flap Bag with Top Handle. Cô phối cùng đôi boots da tối màu cổ cao tới gối, tạo điểm nhấn cá tính theo đúng tinh thần thời trang đường phố (street style) tại Mỹ.

Khác với nét dịu dàng, tiểu thư của chị gái Lọ Lem, gu thời trang của Hạt Dẻ thiên về sự hiện đại, cá tính và có chút xíu gợi cảm vừa phải ở tuổi 18. Trong những hình ảnh gần đây tại Mỹ, Hạt Dẻ theo đuổi phong cách động năng, trẻ trung và phóng khoáng đậm chất Gen Z miền biển California , tận dụng tối đa lợi thế phong cách cao ráo (trên 1m70) cùng đôi chân dài.

Cô ưa ăn những thiết kế tối giản nhưng tôn phong cách như áo hai dây, áo thun ôm cổ chữ V kết hợp cùng chân váy denim ngắn, để tạo vẻ ngoài tự nhiên, thoải mái thoải mái.

Thay vì kiểu trang điểm trong trẻo trước đây, Hạt Dẻ chuyển sang bố cục trang điểm sắc hồng, khá Tây với phần mắt nhấn nhá kỹ, má hồng đậm. Mái tóc đen xoăn thẳng hoặc sóng gió tự nhiên giúp tổng thể vừa hài hòa, vừa giữ được ngọt ngọt ngào ngây thơ tuổi 18.

Phụ kiện không thể thiếu của cô nàng là mắt kính đen và chiếc túi đeo vai cỡ vừa nâu đất làm điểm nhấn. Không phủ nhận, mỗi lần xuất hiện, hai ái nữ nhà Quyền Linh đều khiến fan xuýt xoa.