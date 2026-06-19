Khoe sắc trên đất Mỹ, ái nữ nhà MC Quyền Linh được khen vì quá xinh đẹp

Lọ Lem (Mai Thảo Linh) - ái nữ nhà MC Quyền Linh lại khoe khoảnh khắc sang Mỹ du lịch với nhiều hình ảnh tươi trẻ, ngọt ngào. Nhan sắc tuổi đôi mươi của Lọ Lem khiến người hâm mộ mê mẩn.

Không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng nhờ nhan sắc nổi bật cùng hình ảnh trong trẻo, thanh lịch.

Ở tuổi 20, Lọ Lem sở hữu vẻ đẹp được nhiều người nhận xét là chuẩn "thần tiên tỷ tỷ". Cô gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội hay tại các sự kiện cùng gia đình, Lọ Lem đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Điểm đặc biệt ở nhan sắc của Lọ Lem là vẻ đẹp tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút. Khác với nhiều bạn trẻ cùng trang lứa theo đuổi phong cách cá tính hoặc gợi cảm, ái nữ nhà Quyền Linh thường lựa chọn hình ảnh nữ tính, kín đáo và thanh lịch.

Những bộ váy trắng, trang phục mang gam màu pastel hay phong cách nàng thơ trở thành "thương hiệu" của cô.

Không chỉ được khen ngợi về gương mặt, Lọ Lem còn sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng cân đối. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô nhận được hàng nghìn bình luận khen ngợi và nhiều người dự đoán hoàn toàn có thể trở thành ứng viên sáng giá nếu tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai.

Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, Lọ Lem còn ghi điểm bởi thành tích học tập tốt, lối sống giản dị và những hoạt động hướng về cộng đồng. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc, tri thức và cách ứng xử chừng mực đã giúp cô xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Dù nhận được nhiều lời mời tham gia nghệ thuật, gia đình vẫn ưu tiên việc học của Lọ Lem. Tuy nhiên, với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng thần thái cuốn hút, cô gái sinh năm 2006 vẫn luôn là một trong những "ái nữ nhà sao Việt" được khán giả quan tâm và yêu mến nhất hiện nay.