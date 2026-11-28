Mới đây, Á hậu Tường San khiến fan mê mẩn khi tung bộ ảnh khám phá mùa thu Seoul, Hàn Quốc. Cô viết: "Chính thức luỵ mùa thu Seoul". Bên dưới bài đăng, người hâm mộ cũng bày tỏ "lụy" style mùa thu của cô.

Trong khung cảnh lá vàng rực rỡ của mùa thu Hàn Quốc, Á hậu Tường San lựa chọn phong cách thời trang vừa ấm áp, sang trọng lại vừa trẻ trung, năng động để dạo chơi và ngắm cảnh

"Bà mẹ 2 con" diện một chiếc áo khoác lông nhân tạo (faux fur) dáng ngắn màu trắng kem với phần cổ đứng ấm áp, kết hợp cùng quần jeans xanh ống suông trẻ trung. Cách phối đồ này giúp cân bằng giữa nét tiểu thư sang chảnh của áo lông và sự thoải mái, năng động của chất liệu denim khi di chuyển ngoài trời.

Cô kết hợp cùng túi xách đen quai xích để tạo điểm nhấn tinh tế cho tổng thể bộ trang phục. Mái tóc dài được kẹp nửa đầu gọn gàng bằng kẹp càng cua, giúp tôn lên góc nghiêng thanh tú dưới ánh nắng hoàng hôn mùa thu.

Trong khung cảnh mùa thu Seoul với hàng cây ngân hạnh ngả vàng rực rỡ, Á hậu Tường San ghi điểm với phong cách ngọt ngào, ấm áp nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch chuẩn "nàng thơ".

Tường San lựa chọn set áo gile phao chần bông phối cùng chân váy chữ A dáng ngắn tông màu kem trang nhã (thiết kế đến từ thương hiệu thời trang Việt Méli). Cách phối lớp (layering) bên trong là áo thun dài tay ôm sát cùng tông màu giúp giữ ấm hiệu quả mà tổng thể vẫn gọn gàng, tôn dáng.

Cô đội mũ nồi (beret) đồng màu kem để tăng vẻ cổ điển, kết hợp cùng quần tất mỏng màu đen và túi xách dáng hobo chần trám màu đen quai xích vàng của Chanel (mẫu Chanel Hobo Handbag da cừu). Sự tương phản giữa sắc đen của phụ kiện và gam màu kem chủ đạo giúp bộ trang phục thêm phần sang trọng, hài hòa.

Tường San xuất hiện tự tin và rạng rỡ trên đường phố Seoul.

Nguyễn Tường San sinh năm 2000, quê Hà Nội. Cô đoạt Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019, sau đó vào Top 8 Miss International cùng năm. Được chú ý với hình ảnh thanh lịch, Tường San kết hôn doanh nhân sinh Đức Anh, sinh năm 1991 vào năm 2020, khi đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp.