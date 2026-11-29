Sau một ngày làm việc, cơ thể thường bị mệt mỏi, căng cứng ở cổ, vai, lưng và hông. Áp lực công việc, stress cũng khiến nhiều người khó thư giãn khi ngủ. Bạn có thể dành khoảng 10-15 phút thực hiện một số bài tập yoga đơn giản, kết hợp hít thở chậm để cơ thể dần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.

1. Bài tập yoga em bé hạnh phúc

Căng cơ vùng hông và lưng dưới có thể xuất hiện sau nhiều giờ ngồi làm việc hoặc đứng lâu. Bài tập yoga với tư thế "em bé hạnh phúc" (happy baby) giúp kéo giãn nhẹ vùng hông, mặt trong đùi và lưng dưới, đồng thời tạo cảm giác thư thái khi nằm trên thảm.

Cách thực hiện:

- Nằm ngửa trên thảm, co hai đầu gối hướng về phía ngực.

- Hai tay nắm lấy mặt ngoài bàn chân hoặc giữ ở cổ chân.

- Từ từ mở hai đầu gối sang hai bên, hướng về phía nách, lòng bàn chân hướng lên trần nhà.

- Giữ lưng dưới tiếp xúc với thảm ở mức thoải mái, không cố kéo đầu gối xuống quá sâu.

- Hít thở chậm và duy trì bài tập yoga khoảng 20-30 giây.

Lưu ý: Nếu không thể nắm bàn chân, có thể đặt tay lên mặt sau đùi hoặc dùng dây tập hỗ trợ. Người đang đau vùng hông, háng hoặc có vấn đề về khớp nên dừng bài tập nếu cảm thấy khó chịu.

2. Bài tập yoga vặn mình nằm ngửa

Bài tập yoga giúp thả lỏng lưng. Ảnh minh họa AI.

Bài tập yoga với tư thế "vặn mình nằm ngửa" (supine twist) nhẹ nhàng khi nằm ngửa giúp kéo giãn vùng thân mình, lưng và hông. Đây cũng là lựa chọn phù hợp để chuyển từ các hoạt động vận động sang giai đoạn thư giãn cuối buổi tập.

Cách thực hiện:

- Nằm ngửa trên thảm, hai tay dang ngang sang hai bên.

- Co hai đầu gối, bàn chân đặt trên thảm.

- Từ từ đưa cả hai đầu gối nghiêng sang một bên, giữ hai vai áp nhẹ xuống thảm.

- Quay đầu sang hướng ngược lại nếu cảm thấy thoải mái, không cố xoay cổ.

- Giữ khoảng 20-30 giây, sau đó trở về vị trí ban đầu và thực hiện tương tự ở bên còn lại.

Lưu ý: Khi thực hiện bài tập yoga này, nên di chuyển chậm, không dùng lực ép đầu gối xuống sàn. Nếu vùng thắt lưng bị đau hoặc khó chịu khi xoay, hãy giảm biên độ hoặc dừng lại.

3. Bài tập yoga gác chân lên tường

Với tư thế gác chân lên tường (legs up the wall), bài tập yoga này được thực hiện trong các buổi tập thư giãn. Việc nằm ngửa, để chân tựa vào tường giúp cơ thể nghỉ ngơi, giảm cảm giác phải gồng giữ cơ chân sau một ngày đi lại hoặc đứng lâu.

Cách thực hiện:

- Ngồi nghiêng sát tường, sau đó từ từ nằm ngửa xuống thảm và đưa hai chân lên tường.

- Điều chỉnh khoảng cách giữa hông và tường sao cho chân duỗi thoải mái, không bị kéo căng mặt sau đùi.

- Hai tay thả lỏng dọc theo thân người, lòng bàn tay hướng lên.

- Nhắm mắt, hít thở chậm và duy trì bài tập yoga khoảng 1-3 phút.

Lưu ý: Có thể kê một chiếc gối mỏng dưới đầu nếu cần. Không nhất thiết phải ép hông sát tường hoặc duỗi thẳng đầu gối hoàn toàn; nếu cảm thấy tê chân, chóng mặt hoặc khó chịu, hãy từ từ hạ chân xuống và nghỉ ngơi.

4. Tư thế xác chết

Tư thế này thường được thực hiện ở cuối buổi tập yoga. Dù không có chuyển động phức tạp, bài tập yoga này giúp người tập dành thời gian nghỉ ngơi, nhận biết trạng thái cơ thể và điều hòa nhịp thở.

Cách thực hiện:

- Nằm ngửa trên thảm, hai chân duỗi tự nhiên, hai bàn chân hơi mở sang hai bên.

- Hai tay đặt dọc theo thân người, lòng bàn tay hướng lên, vai và cổ thả lỏng.

- Nhắm mắt, tập trung cảm nhận hơi thở đi vào và đi ra.

- Hít vào nhẹ nhàng, thở ra chậm rãi, không cố nín thở hoặc hít quá sâu.

- Duy trì khoảng 2-5 phút để cơ thể được nghỉ ngơi.

Lưu ý: Nếu nằm ngửa gây khó chịu vùng thắt lưng, có thể kê một chiếc gối dưới đầu gối. Người bị nghẹt mũi hoặc khó thở khi nằm ngửa có thể lựa chọn nằm nghiêng thoải mái.

Bài tập yoga kết hợp thở chậm. Ảnh minh họa AI.

Lưu ý khi thực hiện bài tập yoga trước giờ đi ngủ

Để buổi tập thực sự giúp thư giãn, nên ưu tiên các bài tập yoga chậm, nhẹ nhàng, không đòi hỏi nhiều sức mạnh hoặc khả năng giữ thăng bằng; có thể thực hiện lần lượt 4 bài tập trên trong khoảng 10-15 phút, điều chỉnh thời gian theo thể trạng và cảm giác của cơ thể.

Trong khi tập cần lưu ý:

- Chọn thời điểm phù hợp: Có thể tập trước khi đi ngủ khoảng 15-30 phút, trong không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu. Không cần tập quá lâu hoặc cố hoàn thành tất cả bài tập yoga nếu cơ thể đã mệt.

- Không tập quá sức: Tránh các bài tập yoga đảo ngược khó, uốn lưng sâu hoặc chuỗi vận động nhanh, mạnh vào sát giờ ngủ. Cảm giác kéo giãn nhẹ là phù hợp, không nên cố chịu đau.

- Kết hợp hít thở tự nhiên: Hít vào và thở ra chậm, đều, không nín thở hoặc cố điều khiển hơi thở đến mức chóng mặt.

- Điều chỉnh theo thể trạng: Người cao tuổi, người thừa cân, người bị đau khớp, thoái hóa cột sống hoặc có bệnh lý tim mạch nên lựa chọn bài tập yoga phù hợp; có thể hỏi ý kiến bác sĩ hoặc huấn luyện viên có chuyên môn trước khi tập.

- Dừng tập khi có dấu hiệu bất thường: Nếu xuất hiện đau nhói, tê bì, chóng mặt, khó thở hoặc đau ngực, cần dừng tập và đánh giá nguyên nhân.