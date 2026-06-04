Giám khảo chấm Hương Giang điểm thấp từ chức

Ngày 2/6, Lupita Jones đăng video trên Instagram Story cho biết bà đã gửi email tới ban tổ chức Miss Charm để xin rút khỏi vai trò giám đốc quốc gia của cuộc thi tại Mexico.

"Tại sao ư? Chắc mọi người cũng có thể đoán được lý do", bà nói. "Tôi không muốn bất kỳ cô gái nào do mình cử đến cuộc thi này phải đối mặt với việc cánh cửa cơ hội bị đóng lại ngay từ đầu, ảnh hưởng đến khả năng thể hiện của họ trong cuộc thi. Tôi cũng không muốn các thí sinh gặp phải những tình huống khó xử hay trải nghiệm không vui chỉ vì mọi người biết rằng tôi là người giới thiệu họ tham dự".

Giám khảo Lupita Jones.

Dù không nêu cụ thể nguyên nhân, nhiều khán giả cho rằng phát biểu của Lupita Jones có liên quan đến những tranh cãi bà phải đối mặt sau đêm chung kết Miss Grand International (MGI) All Stars 2026 hôm 31/5. Nữ giám khảo người Mexico bị một bộ phận người hâm mộ chỉ trích vì chấm điểm thấp cho một số thí sinh châu Á, trong đó có hoa hậu Hương Giang và người đẹp Philippines Gazini Ganados.

Ở vòng thi cuối cùng dành cho top 3, Lupita Jones cho Hương Giang 5 điểm, trong khi các giám khảo khác chấm điểm 9, 10. Nhiều khán giả cho rằng điểm số này ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung cuộc, khiến Hương Giang dừng chân ở vị trí á hậu 2 dù nhận được lượng bình chọn cao nhất từ người hâm mộ.

Hương Giang đạt danh hiệu á hậu 2 MGI All Stars.

Trước đó, ở phần thi ứng xử của top 5, Lupita Jones cũng chấm Hương Giang và Gazini Ganados cùng 5 điểm. Gazini sau đó không thể góp mặt trong top 3.

Sau cuộc thi, Lupita Jones đăng video giải thích về cách chấm điểm và bác bỏ những cáo buộc cho rằng bà phân biệt đối xử với thí sinh châu Á.

"Tôi không chấm điểm dựa trên quốc gia hay bất kỳ yếu tố nào khác ngoài những gì tôi thấy trên sân khấu và những gì các thí sinh thể hiện trong suốt cuộc thi, bao gồm cả buổi phỏng vấn kín", bà nói.

Cựu Hoa hậu Hoàn vũ 1991 cho biết ở vòng cuối, bà lựa chọn chấm 10 điểm cho người chiến thắng, 8 điểm cho á hậu 1 và 5 điểm cho á hậu 2 để thể hiện rõ thứ hạng mà bà đánh giá. "Nếu phải chọn ra hoa hậu thì không thể cho cả ba người cùng 10 điểm. Điều đó là vô lý", bà giải thích. "Đó không có nghĩa người nhận 5 điểm là thí sinh kém hay không xứng đáng, mà chỉ phản ánh lựa chọn của tôi về người nên đăng quang".

Bà cho rằng điểm số là công cụ duy nhất để ban giám khảo thể hiện quan điểm và đưa ra kết quả, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối nếu cách chấm điểm của mình khiến một số người cảm thấy bị xúc phạm.

Top 5 MGI All Stars (từ trái qua): Gazini Ganados (Philippines), Faith Maria Porter (Ghana), Vanessa Pulgarín (Colombia), Hương Giang và Mariana Beckova (Cộng hòa Czech).

Lupita Jones, tên đầy đủ María Guadalupe Jones Garay, sinh năm 1968 tại Mexico. Bà đăng quang Miss Universe 1991 và là người Mexico đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Lupita hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, người mẫu và tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Bà từng giữ vai trò chủ tịch Mexicana Universal - đơn vị nắm bản quyền cử đại diện Mexico tham dự Miss Universe trong nhiều năm.

Với hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành công nghiệp sắc đẹp, Lupita Jones được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Mexico. Tuy nhiên, bà cũng nhiều lần gây tranh cãi bởi những phát ngôn thẳng thắn và các quyết định trong vai trò giám khảo, nhà tổ chức cuộc thi sắc đẹp.

Theo Infobae, Lupita Jones từng gây tranh luận khi bày tỏ quan điểm phản đối việc phụ nữ chuyển giới tham gia các cuộc thi sắc đẹp do bà tổ chức. Bà cho rằng họ nên có những sân chơi riêng để bảo đảm tính công bằng trong cạnh tranh. Những phát biểu này khiến Lupita bị một bộ phận khán giả và các nhà hoạt động LGBT+ chỉ trích là mang tính kỳ thị người chuyển giới.