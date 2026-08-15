Đương kim Hoa hậu Trái đất Indonesia qua đời ở tuổi 26

Hoa hậu Putri Andriani Juficha. Ảnh: Instagram

Tổ chức Miss Grand Indonesia thông báo tin buồn vào đêm 14/8. Trong thông cáo đăng trên tài khoản Instagram chính thức, đơn vị này viết: "Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi xin thông báo sự ra đi của Putri Andriani Juficha, Á hậu Miss Grand Indonesia 2025. Không chỉ là một người mang danh hiệu, bạn còn là một phần của gia đình Grand, một tâm hồn đẹp với sự dịu dàng, mạnh mẽ và tinh thần đã chạm đến trái tim của rất nhiều người".

Thông báo cũng bày tỏ sự tiếc thương trước việc Putri ra đi quá sớm và gửi lời chia buồn đến gia đình, người thân của cô.

Theo một số nguồn tin từ cộng đồng sắc đẹp Indonesia, Putri qua đời do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể đến nay vẫn chưa được gia đình hoặc đơn vị quản lý công bố chính thức.

Bài đăng cuối cùng trên Instagram của Putri được chia sẻ vào ngày 21/7, khi cô gửi lời chúc mừng Lamine Yamal và đội tuyển Tây Ban Nha sau chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026.

Putri Andriani Juficha khi tham gia Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái đất 2025). Ảnh: Instagram

Putri Andriani Juficha được trao danh hiệu Miss Earth Indonesia 2025 vào tháng 10/2025 và sau đó tham dự Miss Earth 2025 tại Philippines. Trước đó, cô giành danh hiệu Á hậu Miss Grand Indonesia 2025.

Theo hồ sơ do Miss Earth công bố, Putri tích cực theo đuổi các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực tái chế rác thải và bảo vệ các dòng sông khỏi ô nhiễm.

Ngoài vai trò người đẹp, Putri còn là ca sĩ, từng phát hành một ca khúc trên nền tảng trực tuyến. Cô tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền thông và đang theo học chương trình thạc sĩ Luật khi được trao danh hiệu Miss Earth Indonesia 2025.