Dàn em xinh đi gặp Big Bang

Để chuẩn bị tham dự concert của Big Bang tại Hà Nội, cộng đồng V.I.P đã đầu tư nhiều thời gian, công sức để chọn trang phục. Phong cách thời trang của fan Big Bang nổi bật với tinh thần phóng khoáng, nổi loạn, đậm chất đường phố (streetwear) và ảnh hưởng mạnh mẽ từ G-Dragon.

Vàng và đen là hai tông màu biểu tượng của nhóm và fandom luôn phủ sóng các sự kiện, từ áo thun, phụ kiện cho đến trang phục tổng thể.

Hình ảnh bông cúc thiếu một cánh - dấu ấn từ thương hiệu PEACEMINUSONE của G-Dragon - xuất hiện dày đặc trên áo phông, mũ, vòng cổ và các món đồ handmade của người hâm mộ.

Phan Việt Hoàng đến từ Huế nổi bật với chiếc mũ rộng vành được Hoàng lấy cảm hứng từ hình ảnh của G-Dragon tại Coachella và một số buổi diễn gần đây. Việt Hoàng cho biết phong cách ăn mặc thường ngày chịu ảnh hưởng từ G-Dragon.

Tường Vy (phải) đến từ TPHCM mặc trang phục đính lông thú lấy cảm hứng từ phong cách của trưởng nhóm G-Dragon.

Phong cách thời trang của trưởng nhóm G-Dragon là nguồn cảm hứng với nhiều fan. Nhắc đến thời trang Big Bang, G-Dragon gần như là cái tên không thể bỏ qua. Tinh thần thời trang của anh thường gắn với khả năng kết hợp những món đồ tưởng như rất khác nhau thành một tổng thể có cá tính riêng.

Nhiều fan diện khăn trùm đầu - phong cách quen thuộc của G-Dragon khi đến sân vận động Mỹ Đình.

Big Bang vốn sở hữu DNA thời trang rất mạnh, đặc biệt khi nói đến tinh thần streetwear, oversized, denim, layering hay những món phụ kiện tạo điểm nhấn.

Lấy cảm hứng từ chính gu thời trang phi giới tính hay layer (phối đồ nhiều lớp) của các thành viên, fan thường chuộng trang phục oversized, quần cargo, áo corset kết hợp denim, hoặc phong cách punk rock/Y2K.

Khăn bandana (buộc cổ, tóc, cổ tay hoặc túi), kính râm bản to, mũ lưỡi trai/beanie, vòng xích và giày sneaker hoặc boots hầm hố là những điểm nhấn không thể thiếu.

Những khán giả yêu thích Taeyang lại chuộng những món đồ như tank top, jeans/cargo, chất liệu da và phụ kiện bạc.

Phong cách của Daesung cũng mang đến những gợi ý khá dễ áp dụng cho outfit concert với áo thun hoặc tank top, phối cùng jeans, sneaker và thêm một chiếc bandana làm điểm nhấn.