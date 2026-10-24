Dàn em xinh đi gặp Big Bang
Cộng đồng V.I.P (fan Big Bang) biến sân Mỹ Đình thành sàn diễn thời trang với tinh thần phóng khoáng, nổi loạn, đậm chất đường phố.
Phan Việt Hoàng đến từ Huế nổi bật với chiếc mũ rộng vành được Hoàng lấy cảm hứng từ hình ảnh của G-Dragon tại Coachella và một số buổi diễn gần đây. Việt Hoàng cho biết phong cách ăn mặc thường ngày chịu ảnh hưởng từ G-Dragon.
Tường Vy (phải) đến từ TPHCM mặc trang phục đính lông thú lấy cảm hứng từ phong cách của trưởng nhóm G-Dragon.
Nhiều fan diện khăn trùm đầu - phong cách quen thuộc của G-Dragon khi đến sân vận động Mỹ Đình.
Những khán giả yêu thích Taeyang lại chuộng những món đồ như tank top, jeans/cargo, chất liệu da và phụ kiện bạc.
Phong cách của Daesung cũng mang đến những gợi ý khá dễ áp dụng cho outfit concert với áo thun hoặc tank top, phối cùng jeans, sneaker và thêm một chiếc bandana làm điểm nhấn.
Dấu ấn thời trang của Big Bang không nằm ở việc các thành viên mặc trang phục đồng bộ mà ở khả năng thể hiện cá tính riêng. Tinh thần phóng khoáng,...
Nguồn: https://tienphong.vn/dan-em-xinh-di-gap-big-bang-post1888253.tpoNguồn: https://tienphong.vn/dan-em-xinh-di-gap-big-bang-post1888253.tpo-24/10/2026 20:14 PM (GMT+7)