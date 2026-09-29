Trúc Anh cập nhật giao diện và phong cách thời trang sau khi giảm 25 kg

Từng được kỳ vọng trở thành một trong những "ngọc nữ thế hệ mới" của showbiz, Trúc Anh sau đó lại trải qua khoảng thời gian tăng cân, chạm mốc hơn 85kg do vấn đề sức khỏe và tâm lý. Sau một thời gian, nữ diễn viên kiên trì thay đổi lối sống và kiểm soát cân nặng.

Mới đây nhất, nữ diễn viên "Mắt biếc" chia sẻ hình ảnh đón tuổi mới kèm trạng thái: "Bản cập nhật mới nhất của hệ điều hành Trúc Anh". Hiện cô đã giảm khoảng 25kg so với mức cân nặng cao nhất, đưa vóc dáng về khoảng 60kg.

Sau quá trình thay đổi rõ rệt, Trúc Anh nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng rạng rỡ, diện mạo cũng tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn. Không chỉ “lên hương” về visual, phong cách thời trang của nữ diễn viên cũng có sự thay đổi đáng kể.

Trúc Anh khoe style chuẩn nàng thơ khi diện set đồ gam trắng ngà vô cùng tinh tế. Thiết kế gồm áo cài cúc dáng lửng, tay phồng điệu đà kết hợp cùng chân váy ngắn, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, thanh lịch vừa sang xịn, thời thượng. Không quá cầu kỳ nhưng set đồ vẫn đủ nổi bật để diện đi chơi, dạo phố hay dự tiệc, nhờ đó có tính ứng dụng cao và rất đáng để chị em tham khảo.

Trong một outfit, cô diện set đồ mang tông trắng kem gồm áo hai dây dáng bí phối ren kết hợp cùng chân váy dài. Sự kết hợp này mang đến tổng thể nữ tính, thướt tha và bay bổng, rất hợp để diện đi chơi, dạo phố hay tận hưởng những ngày cuối tuần.