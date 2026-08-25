Sau tuổi 40, nên đo vòng eo bao lâu một lần?

Khi bước sang tuổi 40, nhiều người nhận thấy cân nặng không thay đổi đáng kể nhưng vòng bụng lại lớn dần. Đây không chỉ là vấn đề ngoại hình. Mỡ tích tụ quanh bụng, đặc biệt là mỡ nội tạng, liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch. Vì vậy, bên cạnh cân nặng và chỉ số BMI, vòng eo là một chỉ số đơn giản có thể giúp theo dõi sự thay đổi của cơ thể.

Vòng eo là chỉ số đơn giản nhưng phản ánh khá rõ lượng mỡ tích tụ quanh bụng, từ đó giúp cảnh báo sớm nguy cơ tiểu đường, bệnh tim mạch và các rối loạn chuyển hóa. Ảnh: Health

Không cần đo mỗi ngày

Với người khỏe mạnh, không có một khuyến cáo quốc tế yêu cầu phải đo vòng eo hàng tuần. Hướng dẫn của NICE cập nhật đến năm 2026 khuyến khích người trưởng thành sử dụng vòng eo kết hợp chiều cao để đánh giá tình trạng mỡ bụng; người mắc bệnh mạn tính nên được ghi nhận các chỉ số liên quan ít nhất mỗi năm trong quá trình theo dõi sức khỏe.

Trong thực tế, nếu muốn chủ động theo dõi tại nhà, có thể đo vòng eo khoảng một lần mỗi tháng. Khoảng thời gian này đủ để nhận thấy xu hướng thay đổi mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi tình trạng đầy bụng, táo bón, giữ nước hoặc bữa ăn trước đó. Người đang giảm cân, tập luyện hoặc điều chỉnh chế độ ăn có thể đo hai tuần một lần. Đo quá thường xuyên, đặc biệt mỗi ngày, ít giá trị vì vòng eo có thể dao động trong ngày. Quan trọng là so sánh các kết quả trong cùng điều kiện đo.

Cách đo vòng eo đúng

Để kết quả có giá trị so sánh, nên đo vào buổi sáng hoặc vào cùng một thời điểm trong ngày, tốt nhất trước bữa ăn. Tránh đo ngay sau một bữa ăn lớn hoặc khi bụng đang chướng rõ rệt. Hướng dẫn của NICE khuyên xác định bờ dưới xương sườn và đỉnh xương hông, sau đó quấn thước mềm quanh điểm giữa hai mốc này, thường nằm ngay phía trên rốn. Khi thở ra tự nhiên, ghi lại số đo.

Thước nên nằm ngang, áp sát cơ thể nhưng không siết chặt. Nên đo trên da hoặc lớp quần áo mỏng, không đo qua áo khoác hay trang phục dày. Có thể đo hai đến ba lần để kiểm tra độ chính xác và lấy số đo ổn định nhất. Một sai lầm phổ biến là luôn đo ở chỗ bụng thắt nhỏ nhất. Vị trí này có thể khác nhau giữa mỗi người, khiến kết quả thiếu nhất quán. Với việc tự theo dõi lâu dài, điều quan trọng nhất là sử dụng cùng một mốc giải phẫu và cùng cách đo mỗi lần.

Duy trì vòng eo trong ngưỡng an toàn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và nhiều bệnh mạn tính khác. Ảnh: Wiki How

Những thay đổi nào cần lưu ý

Điều đáng chú ý không chỉ là vòng eo lớn bao nhiêu mà còn là tốc độ thay đổi. Nếu vòng eo tăng liên tục qua nhiều lần đo, trong khi cân nặng chỉ thay đổi ít, điều này có thể cho thấy cơ thể đang tăng tích mỡ vùng bụng.

Sau tuổi 40, tình trạng này càng phổ biến. Sự thay đổi hormone, giảm khối lượng cơ, ít vận động và giấc ngủ kém có thể khiến tỷ lệ mỡ trong cơ thể tăng và phân bố nhiều hơn ở vùng bụng. BMI đôi khi không phản ánh đầy đủ tình trạng này, đặc biệt khi cân nặng vẫn nằm trong giới hạn được xem là bình thường. Vì vậy, các hướng dẫn hiện nay khuyến nghị xem xét cả vòng eo hoặc tỷ lệ vòng eo trên chiều cao khi đánh giá nguy cơ chuyển hóa.

Một cách đơn giản là chia vòng eo cho chiều cao. Theo NICE, tỷ lệ này từ 0,5 trở lên cho thấy nguy cơ sức khỏe tăng dần; nguyên tắc dễ nhớ là vòng eo nên dưới một nửa chiều cao. Chỉ số này đặc biệt hữu ích vì giúp cá nhân hóa đánh giá theo vóc dáng mỗi người, thay vì chỉ dựa vào một ngưỡng vòng eo cố định. Các ngưỡng vòng eo truyền thống như trên 88 cm ở phụ nữ và trên 102 cm ở nam giới thường được dùng để nhận diện nguy cơ tim mạch và chuyển hóa cao hơn ở một số nhóm dân số. Tuy nhiên, ngưỡng nguy cơ có thể khác theo chủng tộc và cấu trúc cơ thể, vì vậy người châu Á không nên mặc định chờ đến các con số này mới quan tâm đến sức khỏe.

Khi nào nên đi khám?

Vòng eo tăng dần không có nghĩa là một người chắc chắn mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu vòng bụng lớn lên nhanh và kéo dài, đặc biệt kèm tăng cân, huyết áp cao, đường huyết bất thường hoặc mỡ máu tăng, nên kiểm tra sức khỏe tổng thể thay vì chỉ tiếp tục ăn kiêng.

Cũng cần lưu ý phân biệt tình trạng tích mỡ với bụng chướng hoặc căng phình bất thường. Nếu bụng to lên nhanh trong thời gian ngắn, đau bụng, chướng kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Sau tuổi 40, theo dõi vòng eo không nhằm tạo áp lực phải sở hữu một vòng bụng thật nhỏ. Ý nghĩa lớn hơn của chỉ số này là nhận ra xu hướng tích mỡ vùng trung tâm cơ thể, một thay đổi có thể âm thầm xảy ra ngay cả khi kim cân không dịch chuyển nhiều. Đo định kỳ mỗi tháng, đúng vị trí và cùng điều kiện sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc kiểm tra mỗi ngày.