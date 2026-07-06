Mua căn hộ 120 tỷ đồng tặng em gái, Mai Phương Thúy thực sự giàu có như thế nào?

Theo thông tin trên Ngôi sao, căn hộ nằm ở tầng 44 và 45 của một dự án cao cấp tại phường Ngọc Hà (quận Ba Đình cũ), có thang máy và sảnh riêng, là món quà đặc biệt hoa hậu Việt Nam 2006 dành tặng cho em gái Mai Ngọc Phượng.

Chia sẻ với Ngôi Sao về quyết định này, Mai Phương Thúy nói: "Tôi có hai cháu, trong đó bé lớn sắp vào lớp 1, cả hai đều có nhu cầu vận động và vui chơi nhiều. Tôi muốn gia đình em gái Ngọc Phượng có không gian sống thoải mái, thoáng đãng hơn nên tậu cơ ngơi này tặng em".

Trước đó, hoa hậu nhận thấy khu vực trung tâm Hà Nội gần như không còn quỹ đất để phát triển biệt thự riêng lẻ. Vì vậy, cô lựa chọn sky villa để các cháu có thêm không gian sinh hoạt, trong khi vẫn thuận tiện cho cuộc sống ở nội đô. Căn hộ được mua với chi phí đắt hơn khoảng 40% so với giá công bố của dự án. "Tôi và em gái đều rất thích nhà này nên quyết định mua ngay dù chủ tăng giá", Mai Phương Thúy cho hay.

Theo Mai Ngọc Phượng, đây là căn villa có tầm nhìn đẹp nhất nhì dự án.

Hiện căn nhà được bàn giao thô, Mai Ngọc Phượng và gia đình lên phương án thiết kế, hoàn thiện nội thất với ngân sách dự kiến gần 20 tỷ đồng.

Trước khi chuyển sang nơi ở mới, gia đình em gái hoa hậu đang sinh sống tại một căn hộ rộng khoảng 120m2 thuộc phường Hai Bà Trưng. Họ dự định vẫn giữ căn hộ sau khi chuyển nhà, tạm thời chưa có ý định bán hay cho thuê.

Các cháu Mai Phương Thúy thích thú thăm nhà mới.

Nói về món quà chị gái tặng, Mai Ngọc Phượng bày tỏ: "Hai chị em đi xem nhà vào buổi sáng, rồi nhanh chóng quyết định xuống tiền, tôi rất biết ơn chị Thúy vì món quà to lớn này".

Em gái Mai Phương Thúy tiết lộ sẽ triển khai thiết kế, thi công sớm nhất có thể và kỳ vọng chuyển về nhà mới trước Tết. Với Ngọc Phượng, giá trị lớn nhất của căn nhà không nằm ở con số trăm tỷ đồng, mà bởi đây là ngôi nhà đầu tiên của gia đình cô được chị gái tặng.

Đăng quang đã 20 năm nhưng Mai Phương Thúy rất ít hoạt động nghệ thuật mà cô chọn con đường kinh doanh, đầu tư chứng khoán. Không chỉ nổi tiếng là một người đẹp giỏi kinh doanh, là một nhà đầu tư mát tay, hoa hậu Mai Phương Thúy còn khiến nhiều người nể phục bởi khối tài sản nhà đất của mình. Cô sở hữu chung cư cao cấp tại Hà Nội, TP.HCM, thậm chí cả tại Hong Kong.

Là một người nổi tiếng với những khoản thu nhập “khủng”, Mai Phương Thúy có đủ khả năng sở hữu cho mình những căn biệt thự xa xỉ. Tuy vậy, toàn bộ không gian sống của cô hoa hậu chỉ “gói gọn” trong một căn chung cư nhỏ mà thoáng nhìn qua, ít ai có thể tưởng tượng được đây lại là nơi ở của một người nổi tiếng và thường xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy. Cho đến nay, đây cũng là hình ảnh hiếm hoi về căn nhà mà cô từng chia sẻ. Căn nhà nhỏ chỉ vài chục mét vuông là nơi sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi của 3 người trong gia đình Mai Phương Thúy trước đây.

Tủ gỗ được đặt ngay lối cửa chính giúp việc bảo quản và sử dụng đồ đạc được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Không gian nhỏ nhưng không hề chật chội, bừa bộn nhờ việc đồ dùng được sắp xếp một cách gọn gàng, khoa học.

Phòng khách đơn giản với điểm nhấn là bộ bàn ghế sofa rộng rãi, vừa là nơi tiếp khách, vừa là nơi nghỉ ngơi cho các thành viên trong nhà.

Hàng chục món đồ trang trí lớn nhỏ khác nhau được cô hoa hậu cẩn thận bày biện trên những chiếc kệ gỗ, giúp ngôi nhà thêm phần đẹp mắt và sinh động.

Không gian bếp nhỏ nhắn với đầy đủ những món đồ nội trợ cần thiết cho việc nấu nướng của gia đình.

Cô hoa hậu xinh đẹp vui vẻ chụp hình để lộ chiếc tủ lạnh đầy những hình dán ngộ nghĩnh trong nhà

Người đẹp còn có một ngôi nhà tại TP HCM với thiết kế mang một phong cách khác hẳn.

Không gian sống sang chảnh với lối thiết kế hiện đại, thông thoáng. Căn hộ của nàng hậu có hai phòng ngủ chính và phòng khách lớn, bài trí đầy đủ các vật dụng đắt tiền.

Cô sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp tại TPHCM sau thời gian chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tham gia kinh doanh.

Cửa sổ lớn mang đến cho phòng ngủ cảm giác rộng rãi và thoải mái, rất phù hợp cho việc nghỉ ngơi của gia chủ.

Căn phòng tươi sáng, đẹp mắt và tinh tế với điểm nhấn là chiếc ga giường màu hồng nhạt với những họa tiết đáng yêu, sinh động.

Giường ngủ rộng rãi, êm ái mang đến cho chủ nhân những giây phút nghỉ ngơi tuyệt vời sau những giờ làm việc mệt nhọc.

Hoa hậu rạng rỡ chụp hình tại một căn hộ chung cư có ban công rộng ngay trung tâm thành phố.

Ngôi nhà với đầy ắp những chú gấu bông ngộ nghĩnh được cô nàng vô cùng yêu thích mỗi lần ghé qua.

Một căn hộ khác với tủ kệ sách đủ loại sách truyện, rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi, đọc sách của cô nàng.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), cô còn có một căn hộ sang chảnh khác. Đây là không gian sống mà người đẹp mua để dành nghỉ dưỡng mỗi khi đi du lịch sang đây. Hình ảnh về căn hộ này rất ít ỏi. Duy nhất bức hình người đẹp chụp bên sopha.