Kỷ luật giữ dáng của Tần Lam ở tuổi U50

Tần Lam gần đây gây chú ý khi đăng loạt ảnh diện đồ bơi trong chuyến nghỉ dưỡng tại Maldives. Nữ diễn viên mặc thiết kế liền thân màu nâu, phối khăn trùm đầu ren trắng và kính râm gọng trắng, tự tin tạo dáng bên hồ bơi vô cực. Tờ ON khen diễn viên ở tuổi trung niên vẫn giữ được tỷ lệ cơ thể hoàn hảo với đôi chân dài, làn da trắng mịn săn chắc, cánh tay cân đối, thân hình chữ S và vóc dáng không hề có dấu hiệu lão hóa.

Tần Lam cao khoảng 1,65 m, được cho là duy trì cân nặng quanh mức 45 kg, vòng eo khoảng 58 cm cùng tỷ lệ mỡ cơ thể 13-18% suốt nhiều năm qua.

Từ sau tuổi 35, tập luyện thành thói quen

Theo QQ, Tần Lam từng tiết lộ sau tuổi 35, cô nhận thấy quá trình trao đổi chất chậm lại. Những chiếc quần từng mặc vừa bắt đầu chật ở phần eo, trong khi mỡ có xu hướng tích tụ quanh bụng. Đây là thời điểm cô quyết định nghiêm túc kiểm soát vóc dáng. Từ đó, tập luyện trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Dù bận rộn với công việc hay phải đi công tác, nữ diễn viên vẫn duy trì vận động mỗi ngày.

Tần Lam từng hé lộ, cô thường thức dậy lúc 6h30, dành khoảng 20 phút tập các động tác chào mặt trời, sau đó thực hiện 45 phút Pilates. Buổi chiều là thời gian tập tạ, còn buổi tối cô tập yoga để giãn cơ. Ngay cả khi ở phim trường, Tần Lam cũng cố gắng tận dụng thời gian nghỉ giữa các cảnh quay để vận động. Cô mang theo thảm yoga và tranh thủ thực hiện plank hoặc các bài tập đơn giản khi có thời gian trống.

Từ một người từng thích đồ ngọt và không mặn mà với tập luyện, Tần Lam xây dựng thói quen vận động, phát triển cơ bắp và duy trì vóc dáng ổn định qua nhiều năm.

Ưu tiên săn chắc thay vì ép cân

Tần Lam không lựa chọn những bài tập thiên về sức bền kéo dài. Cô từng cho biết không thích chạy đường dài vì lo ngại tác động đến độ đàn hồi của da mặt, thay vào đó lựa chọn leo đồi và các hình thức vận động có cường độ phù hợp.

Khi tập tạ, nữ diễn viên sử dụng mức tạ nhẹ, tập trung vào việc tạo đường nét và duy trì cơ bắp thay vì hướng đến cơ thể quá đồ sộ. Theo quan điểm của cô, duy trì khối lượng cơ bắp là một trong những cách giúp cơ thể săn chắc hơn khi tuổi tác tăng. Pilates cũng là một phần quan trọng trong lịch tập của Tần Lam. Cô duy trì ít nhất ba buổi mỗi tuần, kết hợp cùng yoga, tập tạ và các hoạt động vận động khác để giữ cơ thể linh hoạt.

Không nhịn đói để giữ dáng

Bên cạnh tập luyện, Tần Lam kiểm soát khá chặt chế độ ăn. Tuy nhiên, cô không ủng hộ việc nhịn đói để giảm cân. Nữ diễn viên ưu tiên chia nhỏ các bữa ăn và chỉ ăn đến khoảng 70% mức no. Bữa sáng của cô thường có carbohydrate chất lượng cao. Bữa trưa ưu tiên nguồn protein như ức gà, cá hồi, trong khi buổi tối ăn nhẹ hơn.

Tần Lam cũng hạn chế trà sữa, đồ ngọt, món chiên rán và đồ ăn khuya. Cô cho biết chỉ uống nước ấm quanh năm và đã không uống trà sữa trong khoảng ba năm.

Để kiểm soát khẩu phần thuận tiện hơn, ức gà được cô chia sẵn thành từng phần khoảng 50 g và bảo quản trong tủ lạnh. Cách chuẩn bị này giúp nữ diễn viên dễ dàng lấy đúng khẩu phần thay vì ăn theo cảm tính.

Sắc vóc nuột nà của Tần Lam ở tuổi tứ tuần được nhiều đồng nghiệp, khán giả ngưỡng mộ.

Tần Lam sinh năm 1979, gia nhập làng giải trí năm 2001, được chú ý sau phim Hoàn Châu cách cách phần 3. Cô được giới chuyên môn, khán giả đánh giá tích cực về diễn xuất qua Phong Vân 2, Sở Hán truyền kỳ, Tân một thoáng mộng mơ... Năm 2018, tên tuổi cô lên tầm cao mới với vai hoàng hậu Phú Sát trong Diên Hy Công Lược. Cô nhận nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất lẫn nhan sắc trong Trách em quá xinh đẹp, Cô ấy tỏa sáng... Tần Lam được cho đang yêu diễn viên đàn em Ngụy Đại Huân.