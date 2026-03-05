Mái tóc ngày càng ngắn của Angela Phương Trinh

Hơn một năm qua Angela Phương Trinh dần chuyển sang phong cách phi giới tính. Cùng với lối ăn diện theo style menswear khoe tay vai rắn chắc, cơ bắp sắc nét, mái tóc của cô cũng có nhiều thay đổi.

Thời gian đầu khi mới theo đuổi phong cách unisex, cô thường sử dụng tóc giả hoặc búi gọn mái tóc dài.

Đầu năm 2026, diễn viên chia tay mái tóc dài, chọn kiểu tóc wolf cut mang hơi hướng nổi loạn, cá tính. Cô được khen 'đẹp trai', 'đẹp phi giới tính' với kiểu tóc này.

Wolf Cut là xu hướng tóc lai giữa tóc mullet và shag có từ thập niên 1970. Kiểu tóc này được tỉa nhiều lớp một cách ngẫu hứng, phần trước ngắn, đuôi dài.

Theo thời gian, phần đuôi tóc lẫn phần mái đều được cô cắt bớt, chuyển sang dáng tóc tomboy.

Một số khán giả nói tiếc cho vẻ ngoài mềm mại, nữ tính trước kia của Angela Phương Trinh. Cũng có ý kiến cho rằng tóc ngắn phù hợp hơn với hình ảnh unisex mà Phương Trinh đang theo đuổi.

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, nổi tiếng qua nhiều phim như 'Mùi ngò gai', 'Bà mẹ nhí'... tạo dấu ấn trong lòng khán giả với ngoại hình nữ tính, xinh xắn. Vài năm qua, cô rời showbiz, chủ yếu quảng cáo cho các nhãn hàng hoặc livestream bán hàng.