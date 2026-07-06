4 thói quen giúp Thái Y Lâm trẻ lâu

Mới đây, Thái Y Lâm tiếp tục thu hút sự chú ý tại Golden Melody Awards lần thứ 37 khi xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, gần như không thay đổi so với nhiều năm trước. Cô được xướng tên ở hai hạng mục gồm 'Album của năm' (Album of the Year) và 'Nữ ca sĩ tiếng Quan Thoại xuất sắc' (Best Mandarin Female Singer), đánh dấu màn trở lại ấn tượng. Ảnh: Next Apple

Ở tuổi 46, Thái Y Lâm gây ấn tượng với vóc dáng săn chắc, làn da khỏe và nguồn năng lượng dồi dào. Theo Elle Taiwan, bí quyết của cô không nằm ở việc ép cân hay các phương pháp chống lão hóa cực đoan, mà ở lối sống lành mạnh được duy trì nhiều năm.

Ngủ sớm để cơ thể có thời gian phục hồi

Một trong những thói quen được Thái Y Lâm áp dụng là đi ngủ vào khoảng 21h30. Với cô, giấc ngủ chất lượng quan trọng không kém chế độ ăn hay luyện tập vì đây là khoảng thời gian cơ thể tái tạo năng lượng sau ngày làm việc cường độ cao.

Theo các chuyên gia về giấc ngủ, trong khi ngủ sâu, cơ thể tiết hormone tăng trưởng, thúc đẩy quá trình sửa chữa tế bào, tổng hợp collagen, củng cố hệ miễn dịch và loại bỏ các sản phẩm chuyển hóa tích tụ trong não. Ngủ không đủ hoặc thường xuyên thức khuya làm tăng hormone cortisol, gây viêm mạn tính mức độ thấp, một trong những cơ chế được cho là thúc đẩy lão hóa sinh học.

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng người ngủ đủ từ 7-8 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và suy giảm nhận thức thấp hơn so với nhóm thiếu ngủ kéo dài. Vì vậy, giấc ngủ ngày càng được xem là liều thuốc chống lão hóa tự nhiên và hiệu quả nhất.

Uống đủ nước để duy trì chuyển hóa khỏe mạnh

Do thường xuyên luyện tập và biểu diễn, ca sĩ duy trì lượng nước khoảng 2,8 lít mỗi ngày. Cô có thói quen uống cốc nước ấm sau khi thức dậy để bù lượng nước mất đi sau một đêm và hạn chế uống quá nhiều nước sát giờ ngủ nhằm tránh ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước tham gia vào gần như mọi quá trình chuyển hóa của cơ thể, từ vận chuyển oxy, dưỡng chất đến điều hòa thân nhiệt và đào thải chất cặn bã. Khi cơ thể thiếu nước, làn da dễ khô, xỉn màu, khả năng tập trung giảm và cảm giác mệt mỏi xuất hiện sớm hơn. Uống đủ nước giúp tạo cảm giác no, hạn chế ăn quá mức và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Không theo đuổi vẻ gầy mảnh, Thái Y Lâm xây dựng hình thể theo hướng khỏe mạnh và giàu sức sống. Ảnh: Next Apple

Không đếm calo cực đoan mà chú trọng chất lượng thực phẩm

Khác với nhiều người nổi tiếng áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, Thái Y Lâm không quá ám ảnh với việc cắt giảm calo. Thay vào đó, cô ưu tiên những bữa ăn cân bằng với đầy đủ protein, rau xanh, tinh bột chất lượng và chất béo lành mạnh.

Đây cũng là xu hướng được nhiều chuyên gia trường thọ khuyến nghị. Thay vì chỉ quan tâm đến lượng calo, chất lượng thực phẩm mới là yếu tố quyết định sức khỏe lâu dài. Chế độ ăn giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá, dầu ô liu và protein nạc giúp giảm viêm, ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch.

Protein đặc biệt quan trọng sau tuổi 40 vì giúp duy trì khối cơ, hỗ trợ tổng hợp collagen và giảm nguy cơ mất cơ do tuổi tác. Trong khi đó, chất xơ nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, góp phần cải thiện miễn dịch và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Các chuyên gia cho rằng lối sống trường thọ không khuyến khích nhịn ăn cực đoan hay loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, bởi những cách này khó duy trì lâu dài và có thể gây thiếu hụt dinh dưỡng.

Duy trì tập luyện để tăng cơ thay vì chỉ giảm cân

Thái Y Lâm nổi tiếng là người có kỷ luật trong tập luyện. Ngoài các buổi tập vũ đạo phục vụ biểu diễn, cô còn kết hợp tập tạ, yoga trên không, các bài tập cơ lõi và rèn luyện sức mạnh. Theo khoa học trường thọ, duy trì khối cơ là một trong những yếu tố dự báo tuổi thọ khỏe mạnh. Sau tuổi 30, khối lượng cơ bắt đầu giảm dần nếu không được rèn luyện. Mất cơ không chỉ khiến quá trình trao đổi chất chậm lại mà còn làm tăng nguy cơ té ngã, loãng xương và suy giảm chức năng vận động khi lớn tuổi.

Các tổ chức y khoa hiện khuyến nghị người trưởng thành nên kết hợp ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần cùng hai buổi tập sức mạnh để duy trì sức khỏe tim mạch, xương khớp và chuyển hóa. Thay vì tập luyện chỉ để giảm vài kilogram, mục tiêu của khoa học trường thọ là xây dựng cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt và duy trì khả năng vận động trong nhiều thập kỷ.

Điểm chung trong bốn thói quen của Thái Y Lâm là tính bền vững. Ngủ đủ, uống đủ nước, ăn uống cân bằng và tập luyện đều đặn đều là những hành động đơn giản nhưng mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe. Các chuyên gia cho rằng chống lão hóa không đến từ một sản phẩm hay liệu pháp duy nhất, mà là kết quả của những lựa chọn được lặp lại mỗi ngày trong nhiều năm.

Thái Y Lâm là một trong những biểu tượng nhạc pop có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á, được mệnh danh là 'Nữ hoàng C-pop' nhờ hơn 25 năm liên tục dẫn đầu làng nhạc Hoa ngữ với những màn trình diễn giàu tính sáng tạo và khả năng không ngừng làm mới bản thân. Ảnh: Next Apple

Thái Y Lâm sinh năm 1980 tại Đài Loan, là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của làng nhạc Hoa ngữ. Ra mắt từ cuối thập niên 1990, cô ghi dấu ấn với nhiều bản hit và phong cách biểu diễn giàu năng lượng.

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, ca sĩ nhiều lần giành các giải thưởng âm nhạc uy tín, trong đó có Golden Melody Awards. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Thái Y Lâm còn được biết đến với tinh thần kỷ luật trong tập luyện, lối sống lành mạnh và thường xuyên chia sẻ quan điểm về việc chăm sóc sức khỏe, duy trì thể lực và chống lão hóa bằng những thói quen bền vững thay vì các phương pháp giảm cân cực đoan.