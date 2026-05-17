Trước khi đảm nhận đại sứ Miss World, 9 năm trước, Đỗ Mỹ Linh đã làm nên chuyện ở cuộc thi này

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vinh dự đảm nhiệm đại sứ Miss World 2026

Ngày 14/5, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính thức đảm nhận vai trò đại sứ Miss World 2026, sau gần 10 năm tranh tài ở đấu trường quốc tế này.

Đỗ Mỹ Linh bày tỏ niềm vinh dự khi đảm nhận vai trò đại sứ của cuộc thi Miss World lần thứ 75. Người đẹp cho biết hành trình tham dự Miss World 2017 vẫn luôn là một trong những ký ức đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.

"Mỗi lần nhắc đến Miss World, tôi đều nhớ đây là cuộc thi giàu tính nhân văn, mang đến nhiều giá trị tích cực cho cộng đồng. Trong vai trò đại sứ năm nay, tôi hy vọng có thể góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, mến khách, đồng thời đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của tổ chức", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Theo nàng hậu, việc Việt Nam đăng cai mùa giải kỷ niệm 75 năm Miss World không chỉ là dấu mốc đặc biệt đối với cộng đồng yêu nhan sắc trong nước mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nổi tiếng ở Miss World từ 9 năm trước ra sao?

Ở thời cách đây 9 năm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với chiều cao 1m71, số đo 3 vòng 87-61-94 được xem là thí sinh mờ nhạt về vóc dáng tại Miss World 2017. Ngay từ khi được chọn đi thi tại đảo Hải Nam, Trung Quốc, Đỗ Mỹ Linh đã bị đánh giá sẽ không làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giành giải "Người đẹp Nhân ái" của Miss World 2017.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của nhiều người, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thể hiện cô là một thí sinh xứng đáng và đầy bất ngờ. Dù không có vóc dáng nóng bỏng và hoàn hảo nhưng người đẹp lại thuyết phục giám khảo bởi trí tuệ, tấm lòng nhân ái và sự hòa đồng với bạn bè.

Điều đó khẳng định qua các hoạt động bên lề của cuộc thi. Và dù trong đêm chung kết vào ngày 18/11, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chỉ dừng lại ở Top 40 nhưng cô đã làm nên câu chuyện đẹp cho Việt Nam khi dành danh hiệu "Hoa hậu Nhân ái". Với những ai quan tâm tới Đỗ Mỹ Linh sẽ nhận ra danh hiệu này của cô gắn với một câu chuyện đặc biệt.

Đỗ Mỹ Linh đã gây được hiệu ứng mạnh mẽ với ban giám khảo tại Miss World 2016 bằng dự án "Cõng điện lên bản". Dự án của cô đã được dựng lại bằng một video dài 10 phút vô cùng cảm động.

Hình ảnh của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong dự án nhân ái "Cõng điện lên bản".

Đằng sau hình ảnh một Mỹ Linh lấp lánh với vương miện của Hoa hậu Việt Nam là một cô gái trẻ đôi mươi lội bùn đất ở bản Cù Vai mang ánh sáng đến với bản làng. Điểm nhất đặc biệt khiến người xem cảm động chính là đôi mắt chân thành, giọng nói và việc làm tự nhiên của cô gái trẻ.

Nhưng đó chưa hẳn là tất cả để ban giám khảo Miss World đánh giá cao ở cô mà Đỗ Mỹ Linh "ăn điểm" chính là ở việc cô bền bỉ theo đuổi một công việc ở cùng một vùng đất.

Được biết, trước khi có dự án "Cõng điện lên bản" tại thôn Cù Vai ở Trạm Tấu, Đỗ Mỹ Linh đã lên Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) với dự án "Điện sáng đường quê và thiết chế nhà văn hoá".

Sự giản dị, thân thiện của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã nhận được thiện cảm từ khán giả.

Đây là dự án cô thực hiện khi thi Hoa hậu Việt Nam 2017. Lúc ấy, Đỗ Mỹ Linh đã khiến ban giám khảo vô cùng xúc động vì ý tưởng mang điện lên bản nghèo của cô. Không cần nhắc đến thông điệp của Đỗ Mỹ Linh, mang ánh sáng, mang trí thức lên với vùng cao, chỉ nhìn cô trực tiếp tham gia quá trình kéo điện sẽ thấy một Đỗ Mỹ Linh cực kỳ đặc biệt.

Vậy nên, trong phần thi "Người đẹp Nhân ái" tại Hoa hậu Việt Nam 2017, Đỗ Mỹ Linh nhận được rất nhiều lời khen ngợi của ban giám khảo. Tại vòng thi này, MC Trấn Thành đã ngợi khen Đỗ Mỹ Linh là người dũng cảm nhất Hoa hậu Việt Nam 2016 khi đã bắt tay thực hiện một dự án nhân ái trong điều kiện rất nguy hiểm.

Được biết, để thực hiện dự án này, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã "lăn xả" cùng các công nhân điện lực lắp đặt trụ bê tông, kéo đường dây và lắp bóng đèn cho trục đường liên xã có chiều dài 1,7km. Ngoài việc mang lại ánh sáng trên đoạn đường làng, người đẹp còn tặng 1 dàn âm loa đài, mic, bàn gỗ… cho nhà văn hóa xã để thuận tiện hơn trong việc sinh hoạt của bà con nơi đây.