18 tuổi gây chú ý của con gái cựu người mẫu Thúy Hằng

Mới đây, cựu siêu mẫu Thúy Hằng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái tốt nghiệp THPT: "Kết thúc 18 năm ăn học, chuẩn bị tiến tới những năm ăn hại".

Ngay dưới bài đăng, Hồng Đăng xuýt xoa: "Ui còn sướng hơn em Nhím là bây giờ đang tu luyện để vào cấp 3 đây mẹ Hằng ạ" và được cựu người mẫu động viên: "Chúc Nhím đạt kết quả như mong muốn nha".

Điều khiến nhiều người chú ý là diện mạo tuổi 18 của con gái Thúy Hằng. Cô bé tên thật là Thanh Tuyền, ở nhà gọi là bé Bông được nhận xét có đôi mắt to, khuôn miệng giống hệt mẹ.

Bé Bông thích gu thời trang năng động, cá tính. Cô bé thường xuyên được mẹ cho đi du lịch nhiều nơi cả trong và ngoài nước.

Cựu người mẫu từng tiết lộ, bé Bông có năng khiếu, đam mê thời trang giống mẹ và dì Thuý Hạnh. Ngoài thời trang, cô bé còn thích vẽ và các trò chơi có tính sáng tạo.

Vào khoảng giữa năm 2023, Thúy Hằng từng nhắc tới vấn đề liên quan tới cột sống của con gái khiến cô thấy hối hận. "Tôi có một điều hối hận rất lớn là giai đoạn mở công ty, tôi đã tập trung cho công việc nhiều quá mà có chút lơ là con cái. Thời điểm đó, con gái tôi đang phát triển về thể chất và do mình không quan tâm kịp thời nên con bị bệnh liên quan tới cột sống. Bệnh này phải chữa mất rất nhiều năm và tôi hối hận về khoảng thời gian bỏ lỡ ấy", nữ siêu mẫu chia sẻ.

Thúy Hằng và Thúy Hạnh là cặp chị em sinh đôi nổi tiếng của sàn catwalk thập niên 1990. Tuy nhiên khi sự nghiệp vẫn đang rộng mở, Thúy Hằng bất ngờ lên xe hoa vào năm 22 tuổi. Sau này cô vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng chủ yếu phía sau cánh gà.