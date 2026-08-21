Diện đồ đen - trắng đơn giản nhưng nâng khí chất như Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà ở tuổi ngoài 40 ưa thích trang phục đơn giản cùng màu đơn sắc. Tuy nhiên cách cô mix đồ khiến nhiều tín đồ thời trang yêu thích vì quá hợp lý.

Dù diện một chiếc đầm đen nhẹ nhàng nhưng việc mix đồ với chiếc túi Gucci hàng hiệu cùng kính đồng màu đã giúp người đẹp quê Quảng Trị càng thêm sang chảnh.

Được biết, chiếc túi Gucci mà Hồ Ngọc Hà đang sử dụng là GG Marmont. Mẫu túi có thiết kế bằng da màu đen, điểm nhấn là dải Web xanh - đỏ chạy dọc thân túi, logo Double G màu vàng ở mặt trước và quai xích kim loại. Đây là mẫu thuộc các mùa trước và hiện không còn phổ biến trên website chính thức của Gucci.

Giá bán trên thị trường đồ hiệu đã qua sử dụng có thể dao động khoảng 50-65 triệu đồng.

Ở một thiết kế đầm màu đen khác, Hồ Ngọc Hà cuốn hút và phá cách khoe khéo được vòng một gợi cảm.

Dù chỉ là một chiếc đầm đơn giản nhưng việc cô mix cùng chiếc dây chuyền thương hiệu xa xỉ Bvlgari dòng Divas’ Dream có giá khoảng 1,32 tỷ đồng khiến cô trở nên sang trọng hơn bao giờ hết.

Mỗi hình ảnh của Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân đều thể hiện gu thời trang "đỉnh chóp" khiến giới mộ điệu yêu thích.

Ở trang phục màu trắng, Hồ Ngọc Hà cũng vô cùng cuốn hút khi khoe trọn vóc dáng chuẩn đẹp.

Điểm nổi bật trong phong cách của Hồ Ngọc Hà không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở thần thái và cách tạo dáng. Cô thường giữ tư thế thẳng, biểu cảm tiết chế và lựa chọn cách phối đồ giúp tổng thể trông cao ráo, thanh lịch. Chính sự kết hợp giữa trang phục, phụ kiện, kiểu tóc và thần thái khiến mỗi lần xuất hiện của cô đều tạo được dấu ấn riêng.