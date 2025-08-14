Hồ Ngọc Hà 'một chín một mười' với mẫu Gucci khi mặc trùng đồ

Biểu diễn trong một concert hôm 9/8, Hồ Ngọc Hà diện trang phục thuộc bộ sưu tập Gucci Thu Đông 2025 chưa được hãng chính thức mở bán. Thiết kế jumpsuit nhung bó sát thân hình, tạo điểm nhấn bằng thắt lưng hàm thiếc ngựa. Mặc bộ đồ kén dáng, Hồ Ngọc Hà khoe thân hình 'không mỡ thừa'. Người đẹp chỉnh sửa phần cổ áo để tạo vẻ kín đáo hơn so với người mẫu hãng.

Là bạn thân thương hiệu của Gucci, Hồ Ngọc Hà thường được nhận đãi ngộ diện các thiết kế mới nhất từ hãng. Trước đó trong một sự kiện của nhà mốt Italy, bà xã Kim Lý mặc toàn bộ thiết kế được người mẫu trình diễn trong BST Thu Đông 2025. Nhiều khán giả khen thần thái của Hồ Ngọc Hà giúp tôn trang phục.

'Một chín một mười với người mẫu hãng'; 'Hồ Ngọc Hà mặc trông nịnh mắt hơn cả model Gucci'; 'Hiếm ai mặc full look của Gucci đẹp như Hồ Ngọc Hà'..., một số khán giả bình luận.

Hồ Ngọc Hà khoe nét phóng khoáng, sexy trên đường phố với áo sơ mi, quần jeans và áo lót ren trong bộ sưu tập Cruise 2025. Mỹ nhân ba con thay đổi một số chi tiết như túi xách, giày và thắt lưng để tổng thể thanh thoát hơn so với người mẫu hãng.

Hồ Ngọc Hà cũng từng diện nhiều trang phục thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2024. Nữ ca sĩ khoe đường cong S-line với chiếc đầm ren, phối cùng áo măng tô khoác hờ tôn vẻ sang chảnh khi dự show của hãng ở Italy.

Set đồ da tông màu đỏ rượu giúp Hồ Ngọc Hà được nhiều khán giả khen thanh lịch, sang trọng. Đây cũng là gam màu được người đẹp tích cực lăng xê gần đây.

Hồ Ngọc Hà mặc áo khoác giấu quần cùng boots cao đến gối giống người mẫu Gucci. Nhờ chiều cao hơn 1,7 m, mỹ nhân ba con chinh phục thiết kế oversized.

Mẫu jumpsuit họa tiết được Gucci giới thiệu giúp Hồ Ngọc Hà khoe phong cách trên phố châu Âu. Dù ít khi mix-match khác với người mẫu hãng, ca sĩ vẫn ghi điểm nhờ thần thái, vẻ đẹp riêng.