Học Hồ Ngọc Hà cách diện màu trắng 'sang xịn mịn': Tuyệt chiêu nâng tầm khí chất tuổi trung niên

Màu trắng - Màu yêu thích của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ nổi bật với gu thời trang tinh tế, luôn chọn màu trắng trong các sự kiện từ sân khấu biểu diễn đến thảm đỏ. Với nhiều kiểu dáng và phong cách khác nhau, cô khẳng định được dấu ấn riêng biệt của mình. Từ những buổi biểu diễn cho đến đời thường, Hồ Ngọc Hà luôn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn.

Xuất hiện trong một sự kiện thời trang cuối tuần qua, Hồ Ngọc Hà chọn set đồ đen trắng vô cùng giản dị nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.

Nữ ca sĩ chọn quần legging màu đen phối cùng áo sơ mi trắng. Hai tông màu cơ bản, tối giản nhưng có ưu điểm là trẻ trung, tạo sự gần gũi, thân thiện với người đối diện.

Có thể thấy trong tủ đồ thời trang của Hồ Ngọc Hà, màu trắng là màu được nữ ca sĩ vô cùng yêu thích. Vì thế, cô sở hữu rất nhiều kiểu dáng, phong cách khác nhau, phù hợp với nhiều sự kiện từ dự tiệc đến đời thường.

Set đồ dự sự kiện màu trắng này khá kín đáo nhưng vẫn mang đến sự thanh lịch, sang trọng cho nữ ca sĩ.

Cũng với chân váy dáng dài và hai màu đen trắng, nữ ca sĩ phối cùng áo sát nách cao cổ, vừa thanh lịch vừa năng động, phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau, rất đáng để chị em áp dụng.

Phong cách tối giản đầy cuốn hút của Hồ Ngọc Hà

Phong cách tối giản được Hồ Ngọc Hà theo đuổi không chỉ là sự thay đổi về thẩm mỹ mà còn là một chiến lược hình ảnh đầy tính toán, phản ánh sự chuyển mình từ một "nữ hoàng giải trí" rực rỡ sang một biểu tượng thời trang đẳng cấp quốc tế.

Phong cách này theo cô từ các cuộc họp kinh doanh đến các sự kiện thảm đỏ hay những buổi dạo phố cùng gia đình. Dù tối giản, Hồ Ngọc Hà luôn biết cách tạo sự đột phá bằng các điểm nhấn như đôi giày, thắt lưng, túi sách hàng hiệu, giúp tổng thể không bao giờ bị nhàm chán.

Khi cần năng động, cô chọn thiết kế tối giản để mang đến sự trẻ trung.

Áo trắng phối cùng quần âu màu đen, Hồ Ngọc Hà cho thấy sự đa dạng trong cách mix đồ với áo trắng. Dù là chân váy hay quần, hai màu cơ bản này vẫn mang đến sự cuốn hút và dễ áp dụng.

Khi sử dụng gam màu trắng, Hồ Ngọc Hà thường thiên về phong cách tối giản, năng động. Cô không cần phô diễn hình thể quá nhiều nhưng tự tổng thể set đồ vẫn toát lên sự sang trọng, quyến rũ.

Năng động, trẻ trung khi phối với quần Jean

Trong phong cách đời thường, Hồ Ngọc Hà khá ưu ái màu trắng. Lúc là áo sơ mi, áo thun, áo ba lỗ... phối với quần Jean. Ngoài ra, cô nhấn nhá thêm bằng các phụ kiện như mũ, túi sách, mắt kính... để tạo điểm nhấn. Cùng ngắm và học hỏi cách mix đồ màu trắng của Hồ Ngọc Hà qua những bức hình dưới đây.