Đi chân đất cào ngao, dọn rác từ 5h sáng ở biển Vân Đồn với 53 cô gái
Từ 5h sáng trên bãi biển Vân Đồn, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu ngày mới bằng một công việc rất khác. Các cô gái đi chân đất, cào ngao, trò chuyện với người dân địa phương rồi cùng các đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác trên bãi biển.
Trời còn chưa sáng rõ, 53 thí sinh đã có mặt tại bãi biển Vân Đồn. Diện trang phục thuận tiện cho việc trải nghiệm, họ nhanh chóng hòa vào nhịp sống từ tờ mờ sáng của người dân địa phương.
Nhiều cô gái cho biết trải nghiệm thực tế giúp họ thêm hiểu hơn về cuộc sống thường nhật của những người gắn bó với nghề chài lưới và các công việc mưu sinh trên biển.
Phạm Lê Ái Linh tươi tắn chụp ảnh cùng du khách tham gia trải nghiệm cào ngao trên biển. "Hôm nay tuy có chút vất vả nhưng chúng tôi đều cảm nhận được niềm vui, sự sảng khoái", cô chia sẻ.
Sau khi tới Hải Phòng, 53 thí sinh tham gia buổi tiệc chào mừng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng). Thí sinh Vũ Thị...
Theo Duy Nam - Như Ý - Quốc Nam ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2026 17:26 PM (GMT+7)