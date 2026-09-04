53 cô gái catwalk giữa biển mây

53 thí sinh có hành trình trải nghiệm tại Lai Châu cuối tháng 8. Tại khu du lịch cầu kính Rồng Mây, các cô gái lần đầu khoác lên mình trang phục dân tộc và thực hiện phần trình diễn giữa không gian núi rừng Hoàng Liên Sơn.

53 cô gái catwalk trên mây

Độ cao 2.200 m so với mực nước biển, thời tiết lạnh và có mưa khiến thử thách trở nên khác biệt so với những buổi tập luyện trong nhà chung. Thay vì sân khấu bằng phẳng, ánh sáng ổn định, các thí sinh phải làm quen với mặt sàn là kính, gió và điều kiện thời tiết thay đổi liên tục.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mô tả trải nghiệm catwalk ở cầu kính là cảm giác "đi trên mây". Ảnh: Dương Triều.

Vũ Lâm Bảo Chi, một trong bốn thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, thừa nhận vừa hồi hộp vừa thích thú khi lần đầu catwalk ở địa điểm đặc biệt này. “Catwalk ở cầu kính Rồng Mây khiến em hồi hộp. Tuy nhiên, em vui khi được trải nghiệm và xem đây là thử thách lớn của bản thân”, Bảo Chi chia sẻ.

Nguyễn Hải Yến (SBD 460) cho biết cảm giác được đứng trên cầu kính giữa núi rừng là điều khó quên. Cô gái 18 tuổi nói ban đầu có chút lo lắng khi nhìn xuống, nhưng càng trình diễn càng lấy lại sự bình tĩnh.

Không gian trình diễn mới lạ tạo nên những hình ảnh khác biệt cho thí sinh. Những bộ trang phục dân tộc nổi bật giữa nền núi xanh, mây trắng và cầu kính tạo cảm giác như sàn diễn giữa lưng trời.

Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856) hào hứng với trải nghiệm lần đầu trong đời. Cô kể việc xuất hiện trong trang phục dân tộc tại điểm du lịch thu hút sự chú ý của nhiều du khách khiến cô có cảm giác đặc biệt.

“Em hạnh phúc vì lần đầu đến cầu kính, catwalk trong không gian được nhiều du khách xin chụp ảnh cùng. Được catwalk trên độ cao hơn 2.000 m so với mực nước biển cho em có cơ hội ngắm nhiều cảnh đẹp", Thúy Linh nói.

Catwalk ở cầu kính Rồng Mây được xem là bài kiểm tra về khả năng thích nghi của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Dương Triều.

Từ nhà chung đến sân khấu đặc biệt

Trước khi bước vào những trải nghiệm thực tế, 53 thí sinh có thời gian sinh hoạt và rèn luyện trong nhà chung. Các cô gái được hướng dẫn về phong thái, kỹ năng trình diễn, giao tiếp và cách làm chủ sân khấu.

Những ngày tập luyện liên tục giúp thí sinh hình thành sự chủ động khi đối diện tình huống không nằm trong kịch bản. Vì vậy, khi chuyển từ phòng tập sang một sân khấu đặc biệt như cầu kính Rồng Mây, các cô gái vẫn cố gắng giữ thần thái và phong độ.

Nhiều thí sinh thể hiện sự tự tin dù điều kiện thời tiết mưa và lạnh. Ảnh: Dương Triều.

Thí sinh Tống Khánh Ly (SBD 482) cho biết nếu chỉ trình diễn trong điều kiện lý tưởng, cô sẽ không biết mình có thể xử lý thế nào khi gặp gió, mưa hoặc mặt sàn khác thường. Trải nghiệm ở Lai Châu giúp cô hiểu rằng người đẹp bước lên sân khấu không chỉ cần ngoại hình mà phải biết thích nghi.

“Ở nhà chung, chúng em được tập từ dáng đi, thần thái đến cách xử lý khi trình diễn. Khi ra ngoài thực tế, mọi thứ không giống lúc tập. Thời tiết lạnh, có mưa và những yếu tố khiến mình mất tập trung. Đó cũng là cách để chúng em kiểm tra sự tự tin”, thí sinh Đoàn Hải Lan (SBD 024) chia sẻ.

Lisa (SBD 124) cho rằng điều quan trọng nhất là không để sự hồi hộp ảnh hưởng đến phần trình diễn. “Lúc đầu em cũng hơi run vì độ cao và thời tiết. Nhưng khi đã bước ra thì phải tập trung vào bước đi, biểu cảm và trang phục. Em nghĩ đây là trải nghiệm đáng nhớ vì không phải lúc nào mình cũng có cơ hội catwalk ở một nơi như thế này”, cô nói.

Theo thí sinh Lưu Phương Anh (SBD 290), lần catwalk trên độ cao này không chỉ tạo nên khung hình đặc biệt mà còn là bài kiểm tra về khả năng thích nghi.

Giữa cái lạnh, mưa và không gian núi cao, các cô gái vẫn phải giữ phong thái của một thí sinh trên sân khấu: bình tĩnh, tự tin và làm chủ từng bước đi.