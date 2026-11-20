Giảm mỡ bụng là mục tiêu khiến nhiều người lựa chọn các hình thức vận động giúp tiêu hao năng lượng. Trong đó, nhảy bạt nhún được quan tâm nhờ khả năng vận động toàn thân và tạo hứng thú khi tập luyện.

1. Lợi ích khi nhảy bạt nhún

BS. Nguyễn Trọng Thủy (nguyên BS. Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia và U23 Việt Nam) cho hay, nhảy bạt nhún không chỉ là hình thức vận động giúp tiêu hao năng lượng mà còn mang lại một số lợi ích cho thể lực và khả năng vận động nếu được duy trì phù hợp:

- Cải thiện sức bền tim mạch: Các động tác nhún liên tục làm tăng nhịp tim và nhịp thở, giúp cơ thể thích nghi với hoạt động thể lực, góp phần nâng cao sức bền tim mạch.

- Tăng cường hoạt động của các nhóm cơ: Cơ chân, cơ mông và cơ vùng thân mình cùng tham gia tạo lực, giữ tư thế và kiểm soát chuyển động... nhờ đó, hoạt động này giúp các nhóm cơ được vận động thường xuyên.

- Hỗ trợ cải thiện khả năng giữ thăng bằng: Bề mặt bạt đàn hồi đòi hỏi người tập liên tục điều chỉnh tư thế, phối hợp các nhóm cơ để giữ ổn định cơ thể.

- Tăng khả năng phối hợp vận động: Việc kết hợp nhịp nhún, bật và chuyển động tay chân giúp cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận cơ thể.

- Tạo hứng thú khi tập luyện: Nhảy theo nhịp nhạc hoặc thay đổi động tác có thể giúp buổi tập sinh động hơn, hỗ trợ duy trì thói quen vận động đều đặn.

Nhảy bạt nhún giúp tăng tiêu hao năng lượng, hỗ trợ giảm mỡ bụng. Ảnh: AI.

2. Nhảy bạt nhún tác động đến mỡ cơ thể thế nào?

Mỡ bụng gồm mỡ dưới da và mỡ nội tạng. Mỡ dưới da nằm ngay bên dưới da, có thể nhận thấy qua vòng eo và độ dày lớp mỡ vùng bụng. Trong khi đó, mỡ nội tạng tích tụ sâu hơn trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan. Lượng mỡ nội tạng cao có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn chuyển hóa, bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2.

BS. Nguyễn Trọng Thủy nhấn mạnh, nhảy bạt nhún có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng, nhưng không làm tiêu hao mỡ riêng tại vùng bụng. Đây là hình thức vận động toàn thân, giúp tăng tiêu hao năng lượng. Khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý và duy trì đều đặn, hoạt động này có thể góp phần giảm lượng mỡ tích trữ trong cơ thể, bao gồm cả mỡ vùng bụng.

Trong quá trình nhảy, các nhóm cơ ở chân, hông và thân mình hoạt động liên tục để tạo lực, giữ tư thế và kiểm soát chuyển động. Cơ thể cần thêm năng lượng cho hoạt động này, từ đó làm tăng mức tiêu hao calo. Nếu tổng năng lượng tiêu hao lớn hơn năng lượng nạp vào trong thời gian đủ dài, cân nặng và lượng mỡ cơ thể có thể giảm.

3. Cách kết hợp nhảy bạt nhún để hỗ trợ giảm mỡ bụng

Để giảm mỡ bụng, cải thiện vóc dáng, BS. Nguyễn Trọng Thủy khuyên người tập không nên chỉ phụ thuộc vào nhảy bạt nhún mà cần kết hợp nhiều yếu tố trong sinh hoạt hằng ngày.

Một số nguyên tắc có thể áp dụng gồm:

- Duy trì lịch tập phù hợp: Người mới bắt đầu nên tập với cường độ nhẹ, thời gian ngắn để cơ thể làm quen với bề mặt đàn hồi. Khi đã thích nghi, có thể tăng dần thời lượng và cường độ, tránh tập quá sức hoặc cố gắng nhảy liên tục trong thời gian dài.

- Kết hợp các hình thức vận động khác: Có thể xen kẽ nhảy bạt nhún với đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội. Việc thay đổi hình thức vận động giúp duy trì hứng thú và tăng tổng thời lượng hoạt động thể lực trong tuần.

- Bổ sung bài tập sức mạnh: Các bài tập squat, đứng lên ngồi xuống từ ghế, nâng gót chân hoặc tập với dây kháng lực giúp duy trì khối cơ. Đây là yếu tố quan trọng để hỗ trợ khả năng vận động và kiểm soát cân nặng lâu dài.

- Điều chỉnh chế độ ăn: Ưu tiên rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu protein phù hợp; hạn chế nước ngọt, đồ uống nhiều đường, thức ăn nhanh và thực phẩm giàu năng lượng nhưng ít chất dinh dưỡng. Không nên nhịn ăn hoặc cắt giảm khẩu phần quá mức để mong giảm cân nhanh.

- Theo dõi vòng eo định kỳ: Nên đo vòng bụng trong cùng điều kiện, chẳng hạn vào buổi sáng trước khi ăn, để đánh giá sự thay đổi; không nên chỉ dựa vào cân nặng vì chỉ số này còn chịu ảnh hưởng của khối cơ và lượng nước trong cơ thể.

Để đảm bảo an toàn, BS. Nguyễn Trọng Thủy lưu ý người tập cần đặt bạt nhún trên mặt phẳng vững chắc, kiểm tra độ chắc chắn của thiết bị và bảo đảm có khoảng trống xung quanh; nên bắt đầu bằng những động tác nhún thấp, kiểm soát tư thế, không bật nhảy quá cao hoặc thực hiện động tác phức tạp khi chưa quen.

Với người có tiền sử chấn thương khớp cổ chân, đầu gối, bệnh lý cột sống, rối loạn thăng bằng hoặc bệnh tim mạch chưa ổn định nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập; nếu xuất hiện đau khớp, chóng mặt, khó thở bất thường hoặc mất thăng bằng, cần dừng vận động.