3 phong cách được sao Việt lăng xê ở concert G-Dragon

Phong cách streetwear

Trang phục của sao Việt tại concert G-Dragon cuối tuần qua cho thấy sự lên ngôi của phong cách Y2K streetwear - xu hướng thời trang kết hợp giữa nét phóng khoáng của streetwear và tinh thần nổi loạn thời kỳ Y2K đầu những năm 2000. Người mặc thường chọn áo phom rộng in graphic phối cùng quần suông, cargo hoặc chất liệu denim wash để tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thoải mái.

Phương Ly check-in ở sự kiện với bộ trang phục denim hầm hố.

Min diện áo oversized cùng mũ beanie, tạo phong cách thoải mái, năng động như các idol Kpop.

Đàm Thu Trang 'trẻ hóa' cùng bộ cánh gồm áo thun in logo và quần jeans bạc màu. Bộ trang phục có gam chủ đạo xám, denim pha chút neon, mang lại vẻ bụi bặm kiểu unisex.

Bộ ba Hậu Hoàng - Diệu Nhi - Dương Hoàng Yến cùng mặc croptop phối quần jeans ống suông. Đây cũng là style Y2K thường thấy ở những concert trên khắp thế giới.

Salim phối trang phục theo style đặc trưng của G-Dragon, với những phụ kiện dày đặc như dây đeo thẻ, kính râm, túi mini, khăn buộc hông hay móc treo hình hoa cúc - biểu tượng gắn liền với ngôi sao Hàn Quốc.

Phong cách sexy khoe hình thể

Các lễ hội âm nhạc luôn là cơ hội để tín đồ phô diễn hình thể sexy. Thường chọn trang phục kín đáo khi xuống phố, Doãn Hải My gây chú ý khi mặc đồ o ép vòng một, cùng ông xã Đoàn Văn Hậu đi xem concert.

Vũ Ngọc Anh theo đuổi phong cách gợi cảm, mang tinh thần Y2K. Bộ cánh phối da và denim giúp cô khoe khéo eo thon, chân dài.

Quế Vân chọn đồ táo bạo hết cỡ với áo ngực chất liệu ren cùng khăn choàng lông hững hờ.

Phong cách bà thím

Tại concert G-Dragon, phong cách 'bà thím' lấy cảm hứng từ lối phối đồ quen thuộc của G-Dragon cũng được ưa chuộng.

Gia đình ba thế hệ của Thúy Hạnh rủ nhau chít khăn mỏ quạ nhiều màu sắc mix mũ lưỡi trai khi đi concert.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn ứng dụng tích cực mốt khăn trùm đầu nhiều màu neon nổi bật mà G-Dragon yêu thích.

Xu hướng này là 'đặc sản' của các concert G-Dragon, qua nhiều năm không lỗi mốt. Diễn viên Quốc Anh cũng chọn style 'bà thím' để hòa cùng không khí.

Rhyder diện khăn trùm đầu màu mè, mix cùng kính râm, áo oversized giống G-Dragon thường lăng xê.