Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

3 phong cách được sao Việt lăng xê ở concert G-Dragon

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Khi lên đồ đi concert G-Dragon, Doãn Hải My mặc hở ngực sâu, còn Đàm Thu Trang theo đuổi phong cách streetwear.

3 phong cách được sao Việt lăng xê ở concert G-Dragon - 1

Phong cách streetwear

Trang phục của sao Việt tại concert G-Dragon cuối tuần qua cho thấy sự lên ngôi của phong cách Y2K streetwear - xu hướng thời trang kết hợp giữa nét phóng khoáng của streetwear và tinh thần nổi loạn thời kỳ Y2K đầu những năm 2000. Người mặc thường chọn áo phom rộng in graphic phối cùng quần suông, cargo hoặc chất liệu denim wash để tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thoải mái.

Phương Ly check-in ở sự kiện với bộ trang phục denim hầm hố.

Min diện áo oversized cùng mũ beanie, tạo phong cách thoải mái, năng động như các idol Kpop.

Min diện áo oversized cùng mũ beanie, tạo phong cách thoải mái, năng động như các idol Kpop.

Đàm Thu Trang 'trẻ hóa' cùng bộ cánh gồm áo thun in logo và quần jeans bạc màu. Bộ trang phục có gam chủ đạo xám, denim pha chút neon, mang lại vẻ bụi bặm kiểu unisex.

Đàm Thu Trang 'trẻ hóa' cùng bộ cánh gồm áo thun in logo và quần jeans bạc màu. Bộ trang phục có gam chủ đạo xám, denim pha chút neon, mang lại vẻ bụi bặm kiểu unisex.

Bộ ba Hậu Hoàng - Diệu Nhi - Dương Hoàng Yến cùng mặc croptop phối quần jeans ống suông. Đây cũng là style Y2K thường thấy ở những concert trên khắp thế giới.

Bộ ba Hậu Hoàng - Diệu Nhi - Dương Hoàng Yến cùng mặc croptop phối quần jeans ống suông. Đây cũng là style Y2K thường thấy ở những concert trên khắp thế giới.

Salim phối trang phục theo style đặc trưng của G-Dragon, với những phụ kiện dày đặc như dây đeo thẻ, kính râm, túi mini, khăn buộc hông hay móc treo hình hoa cúc - biểu tượng gắn liền với ngôi sao Hàn Quốc.

Salim phối trang phục theo style đặc trưng của G-Dragon, với những phụ kiện dày đặc như dây đeo thẻ, kính râm, túi mini, khăn buộc hông hay móc treo hình hoa cúc - biểu tượng gắn liền với ngôi sao Hàn Quốc.

3 phong cách được sao Việt lăng xê ở concert G-Dragon - 6

Phong cách sexy khoe hình thể

Các lễ hội âm nhạc luôn là cơ hội để tín đồ phô diễn hình thể sexy. Thường chọn trang phục kín đáo khi xuống phố, Doãn Hải My gây chú ý khi mặc đồ o ép vòng một, cùng ông xã Đoàn Văn Hậu đi xem concert.

Vũ Ngọc Anh theo đuổi phong cách gợi cảm, mang tinh thần Y2K. Bộ cánh phối da và denim giúp cô khoe khéo eo thon, chân dài.

Vũ Ngọc Anh theo đuổi phong cách gợi cảm, mang tinh thần Y2K. Bộ cánh phối da và denim giúp cô khoe khéo eo thon, chân dài.

Quế Vân chọn đồ táo bạo hết cỡ với áo ngực chất liệu ren cùng khăn choàng lông hững hờ.

Quế Vân chọn đồ táo bạo hết cỡ với áo ngực chất liệu ren cùng khăn choàng lông hững hờ.

3 phong cách được sao Việt lăng xê ở concert G-Dragon - 9

Phong cách bà thím

Tại concert G-Dragon, phong cách 'bà thím' lấy cảm hứng từ lối phối đồ quen thuộc của G-Dragon cũng được ưa chuộng.

Gia đình ba thế hệ của Thúy Hạnh rủ nhau chít khăn mỏ quạ nhiều màu sắc mix mũ lưỡi trai khi đi concert.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn ứng dụng tích cực mốt khăn trùm đầu nhiều màu neon nổi bật mà G-Dragon yêu thích.

Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn ứng dụng tích cực mốt khăn trùm đầu nhiều màu neon nổi bật mà G-Dragon yêu thích.

Xu hướng này là 'đặc sản' của các concert G-Dragon, qua nhiều năm không lỗi mốt. Diễn viên Quốc Anh cũng chọn style 'bà thím' để hòa cùng không khí.

Xu hướng này là 'đặc sản' của các concert G-Dragon, qua nhiều năm không lỗi mốt. Diễn viên Quốc Anh cũng chọn style 'bà thím' để hòa cùng không khí.

Rhyder diện khăn trùm đầu màu mè, mix cùng kính râm, áo oversized giống G-Dragon thường lăng xê.

Rhyder diện khăn trùm đầu màu mè, mix cùng kính râm, áo oversized giống G-Dragon thường lăng xê.

Đàm Thu Trang đeo vòng cổ 300 triệu đồng đi concert G-Dragon
Đàm Thu Trang đeo vòng cổ 300 triệu đồng đi concert G-Dragon

Ra Hà Nội 'đu idol', cựu người mẫu Đàm Thu Trang thể hiện độ chịu chơi khi đeo dây chuyền kim cương 11.000 USD do G-Dragon hợp tác thiết kế.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/11/2025 23:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Phong cách thời trang của SAO Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN