Fan Việt xếp hàng ở sân bay đón BigBang

Khoảng 20h, người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc lần lượt kéo đến sảnh đến quốc tế của sân bay. Nhiều người mặc áo in tên BigBang, tay cầm các vật phẩm cổ vũ thần tượng.

Họ đứng thành hai hàng ngay ngắn, giữ trật tự và hạn chế gây ồn để không làm phiền hành khách khác.

Trước đó, khoảng 17h (giờ Hà Nội), G-Dragon, Taeyang và Daesung có mặt tại sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) để bay sang Việt Nam.

Nhóm sẽ biểu diễn hai đêm 24 và 25/10 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới XX: COSMOS kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Nhiều bạn trẻ giương băng rôn in hình các thành viên cùng dòng chữ chào mừng nhóm đến Việt Nam.

Nguyễn Văn Trường (trái), 27 tuổi, ở Hà Nội, cùng nhóm bạn ra sân bay đón thần tượng.

Họ thân nhau nhiều năm nhờ chung niềm yêu thích âm nhạc của BigBang.

Fan mang theo hình chibi của Daesung, G-Dragon, Taeyoung ra sân bay.

Lightstick hình vương miện, áo phông kỷ niệm 20 năm của BigBang và nón lá là những món đồ được nhiều fan mang theo.

Để tiết kiệm, Phan Việt Hoàng (trái), 27 tuổi, cùng bạn bắt xe khách giường nằm từ Huế ra Hà Nội. Anh bỏ ra 10,5 triệu đồng mua vé đêm diễn đầu tiên, mức giá cao nhất của chương trình. Hoàng yêu thích BigBang từ thời tiểu học.

BigBang ra mắt tháng 8/2006 dưới trướng YG Entertainment, gồm năm thành viên G-Dragon, T.O.P, Taeyang, Daesung và Seungri. Nhóm theo đuổi hip-hop, R&B, gây ấn tượng nhờ kỹ năng hát, rap và vũ đạo đồng đều. Nhiều ca khúc của nhóm do chính các thành viên sáng tác, nổi bật là G-Dragon.

Tại giải thưởng MAMA, BigBang ba lần giành Nghệ sĩ của năm (2008, 2012, 2015) và hai lần thắng Bài hát của năm với Lies (2007), Bang Bang Bang (2015). Năm 2012, mini album Alive giúp nhóm trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có album hoàn toàn bằng tiếng Hàn lọt bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ. Cuối năm đó, họ lần đầu biểu diễn tại Mỹ trong chuyến lưu diễn thế giới Alive Galaxy.

Năm 2015, dự án MADE tạo tiếng vang lớn. Từ tháng 5 đến tháng 8, nhóm lần lượt phát hành bốn đĩa đơn M, A, D, E với các bản hit Loser, Bae Bae, Bang Bang Bang. Album hoàn chỉnh MADE ra mắt tháng 12/2016.

Từ năm 2017, các thành viên lần lượt nhập ngũ. Flower Road, phát hành tháng 3/2018, là sản phẩm cuối cùng có giọng hát của đủ năm người. Tháng 3/2019, Seungri rời nhóm và giải nghệ sau bê bối liên quan hộp đêm Burning Sun. Năm 2021, anh bị tòa án quân sự tuyên ba năm tù, sau đó được giảm còn 18 tháng.

Tháng 4/2022, BigBang tái xuất với ca khúc Still Life trong đội hình bốn thành viên. Năm 2023, T.O.P xác nhận rời nhóm. Tại lễ trao giải MAMA cuối năm 2024, G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng xuất hiện trên một sân khấu, gây sốt với người hâm mộ.

Ngày 14/4/2012, BigBang lần đầu đến Việt Nam, biểu diễn với đủ năm thành viên tại đại nhạc hội SoundFest ở TP HCM. Hai đêm diễn ở Mỹ Đình là lần đầu nhóm đưa tour diễn riêng đến Việt Nam.

Ảnh: Nhóm PV