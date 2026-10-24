Mỹ Đình vỡ trận vì visual quá đỉnh của giới trẻ

Có mặt tại sân vận động Mỹ Đình từ khoảng 12h, hai khán giả nữ cho biết đã từ TPHCM ra Hà Nội để tham dự concert Big Bang. Họ bắt đầu yêu thích nhóm nhạc từ năm lớp 2, đến nay đã gần 20 năm. "Chúng tôi đến sớm vì quá háo hức, ở nhà cũng không biết làm gì. Hơn nữa, vé của tôi thuộc khu vực đứng, không có vị trí cố định nên muốn đến sớm để chuẩn bị", nữ khán giả chia sẻ.

Không chỉ quy tụ khán giả trong nước, concert Big Bang thu hút đông đảo khán giả quốc tế. Khán giả từ Myanmar cũng đã có mặt trước cổng sân vận động Mỹ Đình.

Không chỉ háo hức chờ đợi màn trình diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc, nhiều khán giả còn biến khu vực bên ngoài sân vận động Mỹ Đình thành nơi khoe cá tính thời trang.

Người hâm mộ lựa chọn những bộ trang phục mang phong cách đường phố (streetwear), kết hợp phụ kiện nổi bật để thể hiện tình yêu với nhóm nhạc thần tượng.

Khăn trùm đầu - phụ kiện được G Dragon tích cực lăng xê - cũng xuất hiện nhiều bên ngoài sân Mỹ Đình.

Mỗi người một phong cách từ năng động, cá tính đến phá cách, nhưng đều có chung tinh thần tự do, nổi loạn gắn với hình ảnh của nhóm nhạc Kpop. Việc lên đồ đi concert không đơn thuần là chuẩn bị trang phục mà còn là cách thể hiện dấu ấn cá nhân và tình yêu dành cho thần tượng đã gắn bó suốt nhiều năm.

Sắc vàng nổi bật trước giờ Big Bang xuất hiện.

Khán giả cầm theo lightstick (gậy phát sáng) - phụ kiện không thể thiếu khi cổ vũ thần tượng.

Từ những ngày đầu hoạt động, Big Bang đã được biết đến với phong cách thời trang táo bạo, phá vỡ nhiều khuôn mẫu của thần tượng Kpop. Nhóm thường xuyên thử nghiệm trang phục oversized, họa tiết nổi bật, cách phối đồ nhiều lớp và những phụ kiện độc đáo. Đặc biệt, G-Dragon được xem là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng của Kpop, nổi tiếng với khả năng kết hợp thời trang cao cấp cùng phong cách đường phố, tạo nên những xu hướng được đông đảo người hâm mộ hưởng ứng.

Dấu ấn thời trang của Big Bang không nằm ở việc các thành viên mặc trang phục đồng bộ mà ở khả năng thể hiện cá tính riêng. Tinh thần phóng khoáng, nổi loạn và không ngại khác biệt ấy cũng được người hâm mộ mang đến concert tại Hà Nội.

Nhóm khán giả đến từ Quảng Ninh có mặt tại Hà Nội từ sớm. Anh Vương (Quảng Ninh) nói đã yêu thích Big Bang khoảng 15 năm và gần như mất ngủ trong đêm trước concert. "Khi biết tin Big Bang tổ chức concert tại Hà Nội, tôi thực sự rất háo hức. Được có mặt tại sân vận động, chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn", anh Vương nói với PV Tiền Phong . Theo nam khán giả, các thành viên trong nhóm lựa chọn trang phục theo phong cách riêng nhưng đều có điểm chung là màu vàng đặc trưng của Big Bang.

Nhiều khán giả trang điểm cầu kỳ, làm tóc chỉn chu.

Đối với khán giả sở hữu vé Standing Zone (khu vực đứng), thời gian check-in bắt đầu từ 12h theo lịch trình sự kiện. Ban tổ chức đề nghị khán giả thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ khách hàng để được cung cấp thông tin về khu vực xếp hàng.