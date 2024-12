Ba món Song Hye Kyo tránh xa để bảo toàn làn da không tuổi

Ở tuổi 43, Song Hye Kyo vẫn được mệnh danh là "quốc bảo nhan sắc" xứ Hàn. Làn da trắng mịn, hầu như không có nếp nhăn giúp cô duy trì được hình ảnh trẻ trung bất chấp tuổi tác. Chia sẻ với tạp chí Elle, nữ diễn viên cho biết cô duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt nói không ba loại thực phẩm là chocolate sữa, thức uống chứa caffeine và đồ uống có gas.

Song Hye Kyo khoe làn da trắng mịn, hầu như không có nếp nhăn ở tuổi 43.

1. Chocolate sữa

Chocolate sữa là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều chị em. Tuy nhiên, món này chứa nhiều đường, sữa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến làn da. Đường là tác nhân làm đứt gãy chuỗi collagen, khiến da dễ nổi mụn, viêm nhiễm, đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Do đó, Song Hye Kyo luôn tránh xa món ăn vặt này.

2. Thức uống chứa caffeine

Song Hye Kyo tự nhận mình mẫn cảm với caffeine, chúng dễ khiến cô bị mất ngủ. Khi không được nghỉ ngơi đầy đủ, làn da rất dễ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, vết chân chim, da xỉn màu, thiếu sức sống. Do cơ địa mẫn cảm caffeine nên Song Hye Kyo tránh uống hầu hết các loại trà hay cà phê. Cô thường uống nước ép rau củ, trái cây để làm đẹp da từ bên trong.

3. Đồ uống có gas

Đồ uống có gas chứa hàm lượng đường lớn, gây ảnh hưởng xấu đến làn da. Dư thừa đường còn gây tăng cân, tăng tỷ lệ viêm nhiễm trong cơ thể, gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mãn tính khác.

Song Hye Kyo khoe ảnh chụp cùng Suzy. Hai mỹ nhân cùng để mặt mộc. Dù hơn đàn em đồng nghiệp 13 tuổi, Song Hye Kyo trông không hề kém sắc so với Suzy.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2023). Cô thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Năm 2022, Song Hye Kyo lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây cô tham gia bộ phim Black Nuns, được cho là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị năm 2015, The Priests.

Sau khi ly hôn với Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn. Cô có khối tài sản ước tính trị giá 20 triệu USD.