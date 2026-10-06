Hoa hậu Hà Trúc Linh, Ngọc Hân và các á hậu trên thảm đỏ
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Ngọc Hân, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương khoe nhan sắc rạng rỡ trên thảm đỏ họp báo vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng sáng 6/10.
Chỉ còn khoảng một tháng, Hà Trúc Linh sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Trong hơn một năm đương nhiệm, Trúc Linh tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cô sắp xếp thời gian hoàn thành lịch học tại Đại học Tài chính - Marketing. Trúc Linh dự định tiếp tục theo đuổi con đường học vấn để phát triển sự nghiệp.
Hoa hậu Hà Trúc Linh hội ngộ Hoa hậu Ngọc Hân trên thảm đỏ.
Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cũng để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ. Cô hoàn thành vai diễn đầu tay trong bộ phim Chuyện tình Khâu Vai và chuẩn bị ra rạp.
Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - duyên dáng dự sự kiện.
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện rạng rỡ, cổ vũ 53 thí sinh trước thềm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi khoe sắc trong sự kiện khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Hai người đẹp khẳng định tiếp tục trau dồi bản...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/10/2026 12:11 PM (GMT+7)