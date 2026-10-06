Hoa hậu Hà Trúc Linh, Ngọc Hân và các á hậu trên thảm đỏ

Sáng 6/10, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, người đẹp Phạm Thùy Dương xuất hiện trên thảm đỏ họp báo vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Dàn người đẹp thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Hoa hậu Hà Trúc Linh diện váy trễ vai tông màu hồng pastel ngọt ngào trên thảm đỏ.

Chỉ còn khoảng một tháng, Hà Trúc Linh sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Trong hơn một năm đương nhiệm, Trúc Linh tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cô sắp xếp thời gian hoàn thành lịch học tại Đại học Tài chính - Marketing. Trúc Linh dự định tiếp tục theo đuổi con đường học vấn để phát triển sự nghiệp.

Hoa hậu Hà Trúc Linh hội ngộ Hoa hậu Ngọc Hân trên thảm đỏ.

Ngọc Hân bế con trai lên thảm đỏ. Cô đang bận rộn với vai trò làm mẹ, giảng viên. Cô cũng vừa tốt nghiệp thạc sĩ và dự định tiếp tục học lên tiến sĩ. Ngọc Hân cũng đảm nhận vai trò nhà thiết kế áo dài.

Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh khoe vai trần quyến rũ. Trong nhiệm kỳ, cô tập trung cho việc học tập, giảng dạy đồng thời thử sức với nghệ thuật, tham gia với vai trò diễn viên trong MV của ca sĩ MONO.

Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi cũng để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ. Cô hoàn thành vai diễn đầu tay trong bộ phim Chuyện tình Khâu Vai và chuẩn bị ra rạp.

Người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 - duyên dáng dự sự kiện.

Dàn hoa hậu, á hậu hào hứng khi vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 chuẩn bị diễn ra tại Hải Phòng.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện rạng rỡ, cổ vũ 53 thí sinh trước thềm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.