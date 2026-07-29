Cận nhan sắc dàn thí sinh đến sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết gần như không ngủ trước ngày sơ khảo phía Bắc vì hồi hộp.
Sáng 29/7, sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hà Nội. Từ sáng sớm, gần 200 thí sinh có mặt để chuẩn bị bước vào các phần thi gồm nhân trắc học, phỏng vấn kín.
Nguyễn Yến Trang (SN 2006, quê Hà Nội), sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội, cho biết cô không giấu được sự hồi hộp khi lần đầu góp mặt tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp ấn tượng trước dàn thí sinh đồng trang lứa vì "ai cũng xinh đẹp, năng lượng và tự tin".
Yến Trang xem cuộc thi là cơ hội để nhìn lại bản thân, nhận ra những điểm còn hạn chế và tiếp tục hoàn thiện. Từng là một cô gái khá nhút nhát, cô dành gần một năm chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam bằng cách rèn luyện kỹ năng, sự tự tin và phong thái.
Phạm Thị Hậu (SN 2005, váy xanh) cho biết cô và một người bạn đã rủ nhau cùng đăng ký dự thi sau nhiều năm ấp ủ ước mơ. Người đẹp cũng thức gần như trắng đêm, dậy từ 3h sáng để trang điểm và có mặt tại địa điểm sơ khảo từ 6h30, là một trong những thí sinh đến sớm nhất.
Vũ Thị Khánh Vi (SN 2004), cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, từng đoạt danh hiệu Người đẹp Toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương. Sau khi hoàn thành việc học, cô quyết định đăng ký Hoa hậu Việt Nam như một dấu mốc để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Phạm Thu Anh (SBD 80), quê Bắc Kạn, người dân tộc Tày, vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và đang có dự định học cao học. Cô từng vượt qua vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 nhưng buộc phải rút lui vì lý do sức khỏe. Bốn năm sau, Thu Anh quyết định trở lại để hoàn thành giấc mơ còn dang dở.
Người đẹp cho biết cô đã cố gắng ngủ sớm trước ngày sơ khảo nhưng vẫn hồi hộp đến mức thức giấc nhiều lần. Thu Anh mong ban giám khảo cảm nhận được sự chân thành và cá tính của mình.
Sở hữu chiều cao 1,8 m, Dương Quỳnh Trang trở thành thí sinh cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Cùng với nữ sinh vừa đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, Hưng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/07/2026 09:44 AM (GMT+7)