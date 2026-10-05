6 người đẹp Hải Phòng muốn tỏa sáng ở Hoa hậu Việt Nam
6 thí sinh chủ nhà Hải Phòng được tiếp thêm động lực khi người thân tới ủng hộ trong đêm chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng. Tuy nhiên họ cũng gặp áp lực phải tỏa sáng trên sân nhà.
Sát ngày chung khảo, không khí luyện tập của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày càng khẩn trương. 6 thí sinh đại diện Hải Phòng mong muốn tỏa sáng ngay trên sân khấu quê hương.
Bùi Mai Linh, Phạm Vân Hà khoe vẻ rạng rỡ. Họ đều có chiều cao nổi bật và học vấn ấn tượng. Bùi Mai Linh sinh năm 2006, là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân. Phạm Vân Hà sinh năm 2008, cao 1,75 m, có trình độ IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.
Đinh Ngọc Châu cho biết dù áp lực là thí sinh chủ nhà, cô cố gắng giữ tinh thần thoải mái. "Tôi giải tỏa căng thẳng bằng cách dành thời gian đến phòng gym mỗi ngày. Mục tiêu của tôi là giữ vóc dáng săn chắc, cân đối để tự tin trình diễn", cô chia sẻ. Ngọc Châu nói bố mẹ, bạn bè đang lên kế hoạch mua vé và đặt xe tới Đồi Rồng cổ vũ cho cô trong đêm thi quan trọng.
Sau khi tới Hải Phòng, 53 thí sinh tham gia buổi tiệc chào mừng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng). Thí sinh Vũ Thị...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/10/2026 13:31 PM (GMT+7)