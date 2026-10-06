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Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ

Sự kiện: Thời trang

Minh tinh Singapore Phạm Văn Phương được các tạp chí thời trang nhận xét chọn váy áo trẻ trung và tôn vóc dáng.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 1

Người đẹp 55 tuổi mặc đầm đính cườm trong bộ sưu tập mới của Ralph Lauren. Cô chọn nữ trang cùng màu váy, tạo điểm nhấn với ví cầm tay và màu son đỏ rực.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 2

Theo Today Line, Văn Phương giữ vị trí một trong những ngôi sao sành điệu nhất Singapore. Mỗi khi dự sự kiện, cô toát sự tự tin, sức sống không kém thời trẻ.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 3

Văn Phương trong mẫu đầm lệch vai của Versace.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 4

Trên trang cá nhân, diễn viên nói ưu tiên chọn trang phục đơn sắc vì chúng mang lại vẻ thanh thoát. Nếu mặc lòe loẹt, dù bộ đồ đắt tiền, người mặc có thể thiếu đi vẻ sang trọng.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 5

Phạm Văn Phương thường chọn lễ phục đen, trắng, xám. Nếu muốn kết hợp thêm màu sắc, cô mặc những màu có độ bão hòa thấp.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 6

Diễn viên hiếm khi mua đồ rộng thùng thình, ưu tiên váy áo làm nổi bật tỷ lệ cơ thể.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 7

Minh tinh diện thiết kế của Giorgio Armani dự sự kiện thời trang năm 2025.

Phạm Văn Phương để mốt tóc mái bằng khi mặc blazer hồng. Video: Red Note

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 8

Đời thường, diễn viên hướng đến phong cách tươi trẻ qua các dạng váy ngắn, đầm cách điệu, sơ mi trắng.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 9

Phạm Văn Phương duy trì vóc dáng cân đối, mảnh mai nhờ tập gym đều đặn, chế độ ăn giàu chất xơ, ít dầu mỡ.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 10

Cô nổi bật làng phim châu Á thập niên 1990, 2000 nhờ nhiều tác phẩm như Thần điêu đại hiệp 1998, Thanh xà Bạch xà, Truyền thuyết Hằng Nga, Tình yêu thời SARS. Những năm gần đây cô chủ yếu dự sự kiện, thực hiện video ngắn về thời trang, làm đẹp.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 11

Phạm Văn Phương bén duyên tài tử Lý Minh Thuận khi quay Thần điêu đại hiệp, kết hôn năm 2009, con trai họ năm nay 12 tuổi.

Phạm Văn Phương phối trang phục tươi trẻ - 12

Tạp chí Vogue ấn bản Đài Loan nhận xét vợ chồng Phạm Văn Phương mặc tinh tế mỗi lần đi sự kiện, thảm đỏ, thể hiện được sự đồng điệu về tình cảm, tâm hồn. Lý Minh Thuận nói luôn để vợ quyết định việc lựa chọn trang phục, phụ kiện vì tin tưởng gu thẩm mỹ của cô.

Lâm Tâm Như biến hóa phong cách
Lâm Tâm Như biến hóa phong cách

Diễn viên Đài Loan Lâm Tâm Như liên tục thay đổi cách trang điểm, kiểu tóc khi dự sự kiện.

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Theo Như Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/10/2026 18:30 PM (GMT+7)
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