MC U60 'tìm thấy tự do và niềm vui thực sự' khi để tóc bạc

Melinda Messenger, 55 tuổi, là cựu người mẫu nổi tiếng tại Anh những năm 1990. Gần đây, cô kể về hành trình nuôi tóc bạc tự nhiên và cho biết từng nhiều lần dao động trong quá trình này. Melinda từng sử dụng các loại mỹ phẩm, phấn phủ để làm phần tóc bạc hòa vào màu tóc cũ, nhưng cuối cùng, cô quyết định "chung sống" với màu tóc tự nhiên.

Diện mạo hiện tại của MC Melinda Messenger.

Người đẹp 7X bắt đầu để tóc bạc tự nhiên từ 2022, sau nhiều năm gắn liền với hình ảnh mái tóc vàng quyến rũ. Quyết định thay đổi diện mạo từng khiến cô nhận không ít bình luận tiêu cực. Một số người thậm chí chê cô "trông quá già" và đặt câu hỏi tại sao cô lại lựa chọn như vậy.

Năm 2025, cô được mời làm MC đêm chung kết Miss South Yorkshire nhưng sau đó bị rút khỏi vai trò này, nguyên nhân được cho là do ban tổ chức có ý kiến về việc tóc cô "quá bạc".

"Đó chắc chắn là việc đón nhận một giai đoạn mới của cuộc đời. Phần lớn mọi người đều tử tế, nhưng cũng có người nói: 'Trông thật kinh khủng, bạn già quá rồi, tại sao lại làm thế?'", cô từng kể với Mail.

Khi mới bắt đầu hành trình nuôi tóc bạc, Melinda cũng nhiều lần do dự.

Sau một thời gian chấp nhận màu tóc thật, tránh sử dụng các hóa chất nhuộm màu, Melinda nhận thấy mái tóc khỏe mạnh hơn. Với Melinda, lợi ích lớn nhất không còn nằm ở vấn đề ngoại hình mà là cảm giác tự do khi không còn cố gắng thay đổi bản thân để đáp ứng những kỳ vọng về tuổi tác và sắc đẹp: "Điều quan trọng hơn là tôi đã tìm thấy sự tự do và niềm vui thực sự khi được là chính mình. Tôi nghĩ đó mới là điều tuyệt nhất".

Melinda cũng cho rằng phụ nữ không nên bị ràng buộc bởi quan niệm phải che giấu dấu hiệu tuổi tác để được coi là đẹp. "Chúng ta không cần tin vào những định kiến rằng phụ nữ không được phép già đi, hay vẻ đẹp chỉ được giới hạn trong những tiêu chuẩn do những người kiếm lợi từ chúng đặt ra", bà mẹ ba con nói.

Nữ MC nhấn mạnh không có lựa chọn nào là đúng hay sai: phụ nữ có thể nhuộm tóc, để tóc bạc, thay đổi quyết định hoặc làm bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy tự tin và hạnh phúc. Với Melinda, ở tuổi 55, việc để những sợi tóc bạc hiện diện tự nhiên không chỉ là thay đổi diện mạo mà còn là cách cô học cách chấp nhận và yêu thương chính mình.

Melinda thời để tóc vàng.

Melinda sinh năm 1971 tại Anh, nổi tiếng từ thập niên 1990 với vai trò người mẫu ảnh, sau đó chuyển sang truyền hình và dẫn các chương trình như Fort Boyard và Cowboy Builders. Cô cũng từng tham gia Celebrity Big Brother, Dancing on Ice và Celebrity SAS: Who Dares Wins. Hiện Melinda hoạt động trong lĩnh vực trị liệu tâm lý.