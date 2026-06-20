4 thức uống bình dân giải nhiệt, đẹp da ngày nắng nóng

1. Nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang là một trong những thức uống giải nhiệt quen thuộc vào mùa hè nhờ vị thanh mát, dễ uống. Đậu đen chứa anthocyanin - chất chống oxy hóa cũng có trong việt quất hay nho tím - giúp hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Đây là một trong những yếu tố liên quan đến tình trạng da xỉn màu, kém săn chắc và lão hóa sớm.

Ngoài ra, loại nước này còn giúp cơ thể cảm thấy nhẹ hơn trong những ngày nắng nóng, hỗ trợ giảm cảm giác nóng trong dễ gây nổi mụn hoặc da sần sùi. Tuy nhiên, không nên uống quá đặc hoặc dùng thay hoàn toàn nước lọc trong thời gian dài.

Nước đậu đen không chỉ tốt cho làn da mà còn hỗ trợ giữ dáng, giảm cân hiệu quả.

2. Trà atiso

Atiso chứa cynarin cùng nhiều chất chống oxy hóa, được cho là có lợi cho chức năng gan và hỗ trợ quá trình đào thải độc tố của cơ thể. Khi cơ thể được bổ sung đủ nước và hoạt động trao đổi chất diễn ra ổn định hơn, làn da cũng có xu hướng bớt xỉn màu, hạn chế cảm giác bí bách trong thời tiết oi nóng.

Ngoài ra, atiso còn chứa vitamin C và một lượng khoáng chất nhất định, góp phần hỗ trợ chống oxy hóa cho cơ thể. Atiso có vị thanh mát, còn có thể giúp giảm cảm giác đầy bụng, ngấy và hỗ trợ tiêu hóa nhẹ sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ.

3. Nước dừa

Trong nước dừa có kali, magie và một số khoáng chất giúp cơ thể bù nước nhanh hơn sau khi đổ mồ hôi hoặc hoạt động ngoài trời. Khi cơ thể đủ nước, làn da cũng giữ được độ ẩm tốt hơn, hạn chế tình trạng khô ráp, thiếu sức sống do nắng nóng hoặc ngồi điều hòa lâu. Nước dừa còn chứa cytokinin - hợp chất chống oxy hóa được cho là hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

4. Trà râu ngô

Theo kinh nghiệm dân gian, râu ngô thường được dùng để hỗ trợ thanh nhiệt, giảm cảm giác nóng trong cơ thể. Râu ngô chứa flavonoid và một số hợp chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ cơ thể trước tác động của gốc tự do. Khi cơ thể bớt nóng bức, làn da cũng có thể giảm tình trạng bí dầu, nổi mụn li ti hoặc cảm giác sần sùi do thời tiết oi ẩm.

Nước ngô, trà râu ngô có vị thanh mát, ngọt nhẹ giúp giải khát, thanh nhiệt.

Trà râu ngô để lạnh có vị ngọt thanh, là lựa chọn lý tưởng thay thế cho các thức uống giải khát nhiều đường như trà sữa, nước ngọt có gas. Tuy nhiên, vì có tác dụng lợi tiểu nhẹ, không nên uống quá nhiều liên tục trong ngày để tránh mất cân bằng nước và điện giải.