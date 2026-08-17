Chuyên trang Sash Factor dự đoán Bảo Ngọc sẽ đăng quang Miss World lần thứ 73

Chuyên trang nhan sắc Sash Factor mới đây đã gây bất ngờ khi dự đoán người đẹp đăng quang cuộc thi Miss World lần thứ 73 sẽ là đại diện Việt Nam - nước chủ nhà, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc Miss World lần thứ 73, cho đến nay đã là hơn 1 tuần, Bảo Ngọc luôn thể phong thái tự tin, thoải mái giao lưu, thân thiện và nhiệt tình với các thí sinh. Trên trang cá nhân, người đẹp cũng thường xuyên cập nhật hình ảnh mới, cô xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trong các hoạt động giao lưu văn hóa, thiện nguyện…

Trước đó ở BXH dự đoán lần thứ 1, chuyên trang Sash Factor xếp Bảo Ngọc ở vị trí thứ 3. Không chỉ Sash Factor, nhiều chuyên trang nhan sắc quốc tế khác cũng đánh giá cao Bảo Ngọc. Đây là một tín hiệu tốt cho đại diện Việt Nam, người hâm mộ hi vọng rằng cô sẽ giành được thứ hạng cao ở mùa giải năm nay.

Hoa hậu Bảo Ngọc sở hữu chiều cao nổi bật 1m86, học vấn cũng rất ấn tượng: Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0.

Bảo Ngọc là người mẫu, đồng thời là Nhà sáng lập & CEO của Gen Zero - một doanh nghiệp xã hội do thanh niên dẫn dắt, với mục tiêu trao quyền cho người trẻ để họ đóng vai trò lãnh đạo trong các hoạt động về khí hậu và tạo ra những tác động tích cực cho xã hội. Bảo Ngọc từng giành vương miện Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) 2022.