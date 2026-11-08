Phụ huynh bất ngờ khi tân Hoa hậu Việt Nam 2026 là "cô giáo gia sư của con gái mỗi tối"

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang làm gia sư trước khi đăng quang

Tối 7/11, Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Hải Phòng với sự tranh tài của 25 thí sinh. Sau các vòng thi, thí sinh Nguyễn Yến Trang (20 tuổi, Hà Nội) đã giành vương miện. Danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 là Lê Phương Nghi.

Trên trang cá nhân, chị Thùy Trang Lê, một phụ huynh tại Hà Nội viết: “Cô giáo gia sư dạy con gái mỗi tối lại chính là Hoa hậu Việt Nam tương lai. Thật không ngờ mình được tiếp xúc với hoa hậu khoảng cách thật gần. Ấn tượng với em cô gái vô cùng xinh đẹp, ngoan, lễ phép, giản dị và yêu nghề giáo. Chúc mừng em đạt danh hiệu cao nhất. Bao vất vả thật xứng đáng.

Bây giờ con đi học không còn khoe các bạn “Cô giáo tớ đi thi hoa hậu” mà đổi thành “Cô giáo của tớ là hoa hậu Việt Nam 2026”.

Hình ảnh đời thường của Hoa hậu Yến Trang. (Ảnh: FBNV)

Trong khi đó, cô Bảo Vân - cô giáo của Yến Trang cũng dành nhiều tình cảm cho cô học trò nhỏ: “Được có cơ hội dạy học và tiếp xúc với Yến Trang từ khi chỉ là một cô bé học hết Tiểu học cho đến hôm nay, từng bước nhìn thấy những bước trưởng thành trên hành trình nỗ lực của con, cô vui mừng bởi một cô bé nhút nhát đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để tự tin khẳng định bản thân mình”.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1,71 m. Cô hiện là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trong phần thi Ứng xử của top 5, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: “Là một công dân Việt Nam, bạn cảm nhận thế nào về vẻ đẹp của một đất nước hòa bình? Bạn muốn lan tỏa hình ảnh ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Nguyễn Yến Trang trong khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh: BTC)

Cô trả lời: "Có những vùng đất, khoảng trời vẫn phải oằn mình dưới tiếng bom đạn. Vì vậy, tôi cảm thấy may mắn khi được sống ở Việt Nam, mỗi sáng thức dậy dưới bầu trời trong xanh, nghe tiếng chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Với tôi, đó chính là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019 đã cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước yêu chuộng hòa bình mà còn có trách nhiệm góp phần kiến tạo, lan tỏa hòa bình đến thế giới. Tôi tự hào là một người Việt Nam và mong muốn giới thiệu hình ảnh một đất nước tươi đẹp, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế".

Chiến thắng của Nguyễn Yến Trang tại Hoa hậu Việt Nam 2026 gây nhiều bất ngờ bởi trước đó cô không nằm trong số các gương mặt triển vọng được công chúng nhắc tới.