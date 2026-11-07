Người đẹp nào sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026?

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam diễn ra tối nay 7/11 tại Hải Phòng với màn tranh tài của 25 thí sinh. Trước đêm thi quan trọng, những gương mặt sáng giá cho danh hiệu cao nhất dần lộ diện. Phạm Vân Hà (SBD 638) - thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi đang là cái tên được chú ý. Người đẹp Hải Phòng sở hữu chiều cao nổi bật là 1m75 với số đo ba vòng 80-60-94 cm. Ngoài sắc vóc, người đẹp sinh năm 2008 này còn có trình độ học vấn ấn tượng. Cô theo học Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Thời phổ thông, cô từng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố các môn tiếng Pháp, Hóa học và Sinh học.

Sinh năm 2006 tại Gia Lai, Lê Phương Nghi (SBD 031) cao 1m72, có số đo ba vòng 73-60-91 cm. Người đẹp đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương, cơ sở II TP.HCM. Cô từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý, 2 giải Nhất cấp tỉnh và huy chương vàng Olympic 30/4. Ngoài ra, Phương Nghi có chứng chỉ IELTS 7.5 và JLPT N5 tiếng Nhật. Trước khi góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025.

Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602) sinh năm 2004, đến từ Hà Nội. Người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật 1m75 và gương mặt thanh tú. Uyên Nhi đã tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0, từng nhận học bổng tại Lễ trao giải Báo chí - Truyền thông “Thắp sáng 2023”, tham gia hội thảo khoa học với tư cách đại biểu sinh viên tiêu biểu và có hoạt động trong công tác Đoàn - Hội.

Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) sinh năm 2006, tại TP.HCM, sở hữu nhan sắc ngọt ngào với chiều cao 1m69, số đo ba vòng 83-60-88 cm. Cô hiện là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Người đẹp cho biết từng là thủ khoa năm học 2023-2024, là Chủ tịch Hội học sinh năm 2024 tại trường trung học quốc tế APU. Cô cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học, từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD. Ngoài ra, Khánh Linh cũng được chú ý khi là cháu gái diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cô được cậu và gia đình động viên khi ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sinh năm 2005 tại Hà Nội, Bùi Minh Phương (SBD 082) là gương mặt mới tại các cuộc thi sắc đẹp, sở hữu học vấn đáng chú ý. Người đẹp đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Vương quốc Anh. Trước đó, Minh Phương theo học Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và từng đảm nhiệm vai trò Đại sứ học vấn của trường năm 2022. Trong chương trình Cambridge A Level, cô đạt kết quả AAA* ở 3 môn học. Đáng chú ý, Minh Phương từng là thí sinh có điểm môn Tâm lý học cao nhất Việt Nam trong kỳ thi Cambridge A Level năm 2022. Cô cũng sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0.

Được xem là “bông hồng lai” của Hoa hậu Việt Nam 2026, Gouband Lisa (SBD 124) là cái tên được nhiều khán giả quan tâm. Người đẹp sinh năm 2007 đến từ TP.HCM, mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô là sinh viên ngành Khoa học Quản lý tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp). Người đẹp nói thành thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt Nam. Trước đó, Lisa từng lọt top 10 khi ghi danh tại cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026.

Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308) sinh năm 2007, đến từ Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1m73, số đo ba vòng 80-61-94 cm. Cô gây ấn tượng qua các phần trình diễn catwalk. Ngọc Lan hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và cũng có niềm yêu thích đặc biệt với thư pháp.

Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090) sinh năm 2004, quê Ninh Bình. Cô tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế của Đại học Ngoại thương, từng đạt học bổng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh do tỉnh Ninh Bình trao tặng. Dù không có lợi thế về chiều cao (1m65), người đẹp vẫn được kỳ vọng đi sâu ở đêm chung kết bởi vẻ đẹp ngọt ngào và thành tích học tập nổi bật.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982) sinh năm 2006, cao 1m74, là sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Người đẹp Đà Nẵng có chứng chỉ HSK 5 và mong trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ Việt - Trung. Trước Hoa hậu Việt Nam 2026, Hạ Nghi từng giành giải Nhất cuộc thi hoa khôi ở trường THPT. Khi dự sơ khảo, cô giới thiệu bản thân bằng tiếng Trung, bày tỏ mong muốn rèn kỹ năng giao tiếp và từng bước theo đuổi nghề nghiệp đã chọn.

Bùi Mai Linh (SBD 510) sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, ghi danh vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1m72, số đo ba vòng 80-58-91 cm và đang là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân. Nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân cũng bày tỏ quyết tâm mang vương miện Hoa hậu Việt Nam về cho Hải Phòng.

Là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Lưu Phương Anh (SBD 290) cũng là cái tên được đánh giá cao về sắc vóc. Người đẹp sinh năm 2002, cao 1m71, số đo ba vòng 86-58-92 cm. Cô đang là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Đại học Hàng Hải Việt Nam. Sở hữu làn da nâu khoẻ khoắn cùng gương mặt thanh tú, hiện đại được xem là lợi thế của Phương Anh tại cuộc thi năm nay.