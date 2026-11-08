Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sau đêm đăng quang
Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh, Á hậu 2 Lê Phương Nghi xuất hiện nền nã trong trang phục áo dài tại buổi họp báo sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 8/11 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
Sáng 8/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự họp báo sau đăng quang tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi diện trang phục áo dài nền nã, thanh lịch.
Sau khi đăng quang, Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu tham gia media tour cùng các cơ quan báo chí, truyền thông trước khi trở lại với các hoạt động từ thiện, xã hội.
Nguyễn Yến Trang - đến từ Thủ đô Hà Nội - là Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 thuộc về Trần Xuân Khánh Linh, ngôi vị Á hậu 2 gọi tên Lê Phương Nghi.
Theo Duy Nam - Trọng Tài - Dương Triều - Xuân Tùng - Như Ý ([Tên nguồn])