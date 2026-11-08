Hoa hậu Nguyễn Yến Trang sau đêm đăng quang

Sáng 8/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham dự họp báo sau đăng quang tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Hoa hậu Nguyễn Yến Trang, Á hậu Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi diện trang phục áo dài nền nã, thanh lịch.

Hoa hậu Yến Trang diện trang phục màu đỏ nổi bật. Tân hoa hậu chia sẻ vẫn còn bồi hồi, xúc động sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Yến Trang và hai á hậu tham gia media tour cùng các cơ quan báo chí, truyền thông trước khi trở lại với các hoạt động từ thiện, xã hội.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang cao 1,71 m, có số đo ba vòng 80-58-88 cm. Cô sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Hoa hậu Yến Trang tự tin trả lời báo chí, truyền thông sau đăng quang.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 ra mắt truyền thông, báo chí sau khi đăng quang.

Cận nhan sắc Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 tại buổi họp báo.

Các người đẹp Top 5 và các đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 rạng rỡ tại họp báo.

Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026 Tạ Thị Hoa và Người đẹp biển Bùi Mai Linh nền nã với áo dài.

Top 5 Đặng Thị Ngọc Lan và Đại sứ Thời trang và Thể thao Đinh Diệu Anh tại sự kiện.