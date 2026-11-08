10 người đẹp dừng chân tiếc nuối tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là ai?

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra vào tối 7/11 tại Hải Phòng. Sau phần đồng diễn, phần thi Áo dài, phần thi áo tắm tiếp nối với bộ sưu tập Pearlescent Bloom - Ngọc ngà tỏa sáng, Top 15 đã chính thức lộ diện.

Top 15 được công bố gồm các thí sinh: Vũ Hồng Hạnh (Người đẹp được bình chọn nhiều nhất), Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Nguyễn Yến Trang, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Đinh Hoàng Gia Linh, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Gouband Lisa, Bùi Mai Linh, Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Thị Hoa, Lưu Phương Anh, Phạm Lê Ái Linh.

Top 15 của Hoa hậu Việt Nam 2026 lộ diện.

Như vậy, 10 cô gái gồm: Mai Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thúy Linh, Bùi Minh Phương, Trịnh Ngọc Huyền, Nguyễn Thái Anh Thư, Vũ Thị Khánh Vi, Hoàng Thị Hà Phương, Đinh Diệu Anh, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Nguyễn Hồng Hạ Nghi đã đã chính thức dừng chân tại Hoa hậu Việt Nam 2024.

Trong đó, thí sinh Vân Hà đến từ Hải Phòng và Khánh Vi quê Ninh Bình là 2 người đẹp khiến fan sắc đẹp tiếc nuối. Bởi trước đó, cả hai đều nằm trong top thí sinh được dự đoán tiềm năng ngay từ những vòng đầu.

Nhìn lại hình ảnh những người đẹp vừa dừng chân ở Hoa hậu Việt Nam 2026:

Vũ Thị Khánh Vi – SBD 090

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên – SBD 450 là một trong

Nguyễn Hồng Hạ Nghi

Mai Thị Yến Nhi – SBD 076