G-Dragon vừa đến Hà Nội, khán giả Việt Nam đã chê điềunày

Tối 23/10 G-Dragon và 2 thành viên nhóm BigBang đã đặt chân đến sân bay Nội Bài, sau đó nhanh chóng di chuyển bằng đường riêng để ra xe về khách sạn, né tránh toàn bộ sự săn đón của fan và báo chí.

Một vài hình ảnh hiếm hoi được ê kíp của nhóm hé mở trên các fanpage của BigBang nhưng chỉ chừng ấy thôi đã đủ khiến cộng đồng mạng Việt chia thành 2 phe. Bởi bất chấp thời tiết nóng bức của Hà Nội, khác với 2 thành viên còn lại, G-Dragon trùm khăn như đại hàn, khoác áo măng tô dạ. Phong cách này khiến cho những ai không phải là fan hâm mộ G-Dragon dễ dàng cho là lập dị, bất bình thường, thậm chí còn dùng từ ngữ nặng nề hơn để chỉ trích.

G-Dragon đã có mặt tại Việt Nam tối 23/10 để chuẩn bị cho 2 concert diễn ra vào tối 24 và 25/10 tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, những ai là fan đều nhận thấy, đây là phong cách khác biệt của anh, là gu xuyên suốt, không đụng hàng; là sự nhận diện mang tính độc bản. Vì thế, cũng phong cách ấy, nếu là người khác sử dụng chắc chắn sẽ bị cho là kệch cỡm,… nhưng khi được khoác lên người bởi G-Dragon, nó lập tức trở thành luxury (xa xỉ). Như trong bài hát Power phát hành năm 2025 của anh có đoạn: "Tôi là phiên bản giới hạn của Gen2, là tuyệt tác của thế kỷ này". Vì thế dù nhóm có 3 thành viên nhưng "anh Long" luôn là cái tên nổi bật nhất. Cái tên G-Dragon giờ đây cũng mang tính toàn cầu, được nhiều nhãn hàng xa xỉ yêu thích chứ không còn giới hạn ở thị trường trong nước hay ở châu Á.

BigBang sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, trong hai đêm 24 và 25/10, thuộc world tour XX : COSMOS. Trước khi đến Việt Nam, nhóm đã đi qua nhiều thành phố, trong đó có Singapore.

Phong cách thời trang độc bản của G-Dragon