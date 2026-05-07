Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Vân Nhi trước khi kết thúc nhiệm kỳ

Ngày 5/5, Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện tại họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ở khách sạn Ascott, Hà Nội. Đương kim Hoa hậu Việt Nam diện bộ váy tông màu hồng, chất liệu xuyên thấu, khoe vóc dáng quyến rũ.

Hà Trúc Linh gây bất ngờ với phong cách trang điểm hiện đại, nổi bật. Chia sẻ với Tiền Phong , Trúc Linh cho biết thời gian qua cô tích cực thay đổi bản thân, thử nghiệm nhiều phong cách. Trúc Linh nói việc làm mới hình ảnh là lựa chọn có chủ đích. Cô cho rằng khi một mùa giải mới bắt đầu, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình, mỗi cá nhân cũng cần thay đổi để thích nghi.

“Tôi muốn khán giả thấy mình là người dám thay đổi, luôn mang đến sự mới mẻ. Biết đâu hình ảnh sắp tới của tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ”, cô nói.

Trước nhiệm kỳ ngắn, Trúc Linh lựa chọn thái độ tích cực. Cô không xem đó là rào cản, mà là động lực để nỗ lực nhiều hơn. “Tôi vẫn tiếp tục con đường của mình. Tôi vẫn là hoa hậu với sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng”, cô khẳng định.

Trong chặng đường sắp tới, Trúc Linh mong muốn chào đón người kế nhiệm, cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân ái.

Á hậu Vân Nhi xuất hiện tại họp báo với bộ váy dạ hội ánh bạc xẻ cao. Thiết kế tôn lên vóc dáng cân đối và vẻ đẹp ngọt ngào của người đẹp.

Chia sẻ với Tiền Phong , Vân Nhi cho biết cô háo hức khi mùa giải Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động. Vân Nhi cảm thấy vui mừng, tự hào hơn khi mùa giải lần thứ 20 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam diễn ra tại Hải Phòng - quê hương người đẹp.

"Đây là vinh dự lớn của tôi và người dân Hải Phòng nói chung. Mảnh đất Hải Phòng từng có hai người đẹp đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam đó là Hoa hậu Mai Phương và Nguyễn Thị Huyền. Đó đều là những đàn chị mà tôi rất ngưỡng mộ", cô nói.

Từ một cô gái nhút nhát, Vân Nhi nhận thấy mình đã có sự tự tin và bản lĩnh sau gần một năm nhiệm kỳ. Cô cũng đón nhận nhiều cơ hội trong cuộc sống sau khi giành danh hiệu á hậu 2. Người đẹp được thử sức với lĩnh vực diễn xuất, đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Chuyện tình khâu vai.

Vân Nhi nói sau khi kết thúc nhiệm kỳ, bên cạnh công việc học tập, cô mong muốn trau dồi khả năng diễn xuất chuyên nghiệp để tiếp tục đón nhận những cơ hội mới trên màn ảnh.

Người đẹp khuyến khích các bạn trẻ đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 để theo đuổi giấc mơ và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thế hệ trẻ đến với cộng đồng.

MC - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân và MC Thu Hòa khoe dáng trong không gian sang trọng của khách sạn Ascott, Hà Nội.