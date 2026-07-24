Nhan sắc đời thường của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Bùi Thị Quỳnh Anh khoe vẻ dịu dàng với áo dài. Cô sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk, sinh viên năm tư chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Học viện Ngoại giao, có khả năng trình diễn võ thuật. Quỳnh Anh cho biết cô ấp ủ giấc mơ tham gia Hoa hậu Việt Nam từ năm 18 tuổi.