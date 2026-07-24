Nhan sắc đời thường của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026
Hơn 90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 là những gương mặt mới, vì vậy họ sở hữu nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo đúng lứa tuổi.
Phạm Phương Nhi sinh năm 2006, sinh viên năm hai chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc tại Đại học Đại Nam. Phương Nhi cho biết Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi mà cô đã ao ước được tham dự từ rất lâu. Người đẹp có sở thích ca hát.
Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini khoe vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Theo Duy Nam ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/07/2026 09:35 AM (GMT+7)