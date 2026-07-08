Những thứ trên giường khiến làn da có thể lão hóa trong giấc ngủ

Một chiếc gối lâu ngày không giặt, ga trải giường tích tụ bụi hay chất liệu vỏ gối quá thô ráp đều có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ làm đẹp. Ảnh: Popsugar

Ban đêm là thời điểm làn da bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ nhất. Lưu lượng máu đến da tăng lên, quá trình tổng hợp collagen và sửa chữa những tổn thương do tia UV, ô nhiễm hay gốc tự do diễn ra tích cực hơn. Tuy nhiên, môi trường ngủ không sạch hoặc những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với da suốt 6-8 giờ mỗi đêm có thể cản trở quá trình này, khiến các dấu hiệu lão hóa xuất hiện sớm hơn.

Vỏ gối bẩn

Vỏ gối là vật tiếp xúc trực tiếp với da mặt trong nhiều giờ liên tục. Sau vài ngày sử dụng, bề mặt vải tích tụ dầu nhờn, tế bào chết, mồ hôi, vi khuẩn, cặn mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da. Theo các bác sĩ da liễu, hỗn hợp này không chỉ làm tăng nguy cơ nổi mụn mà còn gây kích ứng nhẹ kéo dài, làm hàng rào bảo vệ da suy yếu. Khi da thường xuyên bị viêm ở mức độ thấp, collagen dễ bị phân hủy nhanh, góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa. Những người có làn da dầu, hay dùng kem dưỡng đặc hoặc đi ngủ khi chưa tẩy trang càng nên thay vỏ gối thường xuyên hơn.

Chất liệu vỏ gối quá thô

Không chỉ sạch hay bẩn, chất liệu vỏ gối cũng ảnh hưởng đến tốc độ hình thành nếp nhăn. Các loại vải có bề mặt thô tạo ma sát lớn giữa da và gối khi xoay trở trong lúc ngủ. Sự cọ xát lặp đi lặp lại khiến da bị kéo căng, tạo nên các nếp nhăn khi ngủ. Ban đầu, những vết hằn này sẽ biến mất sau vài phút thức dậy nhưng theo thời gian có thể trở thành nếp nhăn cố định nếu collagen và elastin suy giảm theo tuổi tác. Các chuyên gia thường khuyến khích sử dụng vỏ gối có bề mặt mịn như lụa hoặc satin để giảm ma sát, đồng thời hạn chế nằm sấp hoặc tì mặt xuống gối quá lâu trong đêm.

Gối cũ tích tụ bụi và mạt bụi

Ruột gối cũ tích tụ bụi, mạt bụi và vi khuẩn có thể gây kích ứng da, làm suy yếu hàng rào bảo vệ và ảnh hưởng đến quá trình tái tạo da trong khi ngủ. Ảnh: Health

Sau nhiều tháng hoặc nhiều năm sử dụng, ruột gối có thể trở thành nơi tích tụ bụi, mồ hôi, tế bào chết và mạt bụi. Mạt bụi không trực tiếp gây lão hóa nhưng chúng có thể kích thích phản ứng dị ứng, khiến da ngứa, đỏ hoặc viêm ở những người nhạy cảm. Tình trạng viêm kéo dài làm hàng rào bảo vệ da suy yếu, khiến da khô hơn và dễ xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác. Các chuyên gia khuyến cáo nên giặt chăn ga định kỳ, sử dụng vỏ chống mạt bụi nếu cần và thay gối sau khoảng 1-2 năm tùy tình trạng sử dụng.

Chăn ga lâu ngày không giặt

Không chỉ vỏ gối, ga trải giường và chăn cũng liên tục tích tụ mồ hôi, dầu nhờn và vi khuẩn từ cơ thể. Nếu không được vệ sinh định kỳ, lượng vi sinh vật trên bề mặt vải tăng lên, làm gia tăng nguy cơ kích ứng, nổi mụn vùng mặt, cổ, lưng và ngực. Một môi trường ngủ kém vệ sinh còn khiến da khó phục hồi hoàn toàn sau một ngày tiếp xúc với ánh nắng và ô nhiễm. Các chuyên gia da liễu khuyến nghị nên thay ga và vỏ gối ít nhất mỗi tuần một lần để duy trì môi trường ngủ sạch sẽ.

Mỹ phẩm còn sót lại trên khăn hoặc gối

Nhiều người có thói quen đi ngủ ngay sau khi thoa kem dưỡng hoặc mặt nạ ngủ. Một phần sản phẩm sẽ thấm vào vỏ gối và lưu lại trên bề mặt vải. Theo thời gian, lượng mỹ phẩm cũ trộn lẫn với dầu nhờn và bụi bẩn tạo thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Khi da tiếp xúc trở lại với bề mặt này mỗi đêm, nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và kích ứng tăng lên, làm giảm hiệu quả của chu trình tái tạo da.

Thú nhồi bông trên giường

Thú nhồi bông lâu ngày không vệ sinh dễ tích tụ bụi và mạt bụi, làm tăng nguy cơ kích ứng da, đặc biệt ở người có làn da nhạy cảm hoặc dễ dị ứng. Ảnh: Pepperdine Graphic

Những món đồ trang trí mềm như thú nhồi bông rất dễ tích tụ bụi, tế bào chết và mạt bụi nếu không được vệ sinh thường xuyên. Với người có làn da nhạy cảm hoặc mắc viêm da cơ địa, việc ngủ trong môi trường có nhiều dị nguyên có thể khiến tình trạng viêm kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi tự nhiên của da trong khi ngủ.

Để giấc ngủ làm đẹp phát huy hiệu quả

Các bác sĩ da liễu cho rằng ngoài việc ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm, môi trường ngủ sạch sẽ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh. Nên giặt vỏ gối và ga trải giường hàng tuần, thay gối định kỳ, hạn chế nằm úp mặt, đồng thời lựa chọn chất liệu mềm mịn để giảm ma sát lên da. Một không gian ngủ thông thoáng và vệ sinh tốt sẽ giúp làn da tận dụng tối đa khoảng thời gian ban đêm để phục hồi collagen, duy trì độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa.