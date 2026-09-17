53 cô gái Hoa hậu Việt Nam giữa non nước vịnh Lan Hạ

Ngày 16/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có bước lên du thuyền dịp trải nghiệm cảnh quan hùng vĩ của vịnh Lan Hạ.

Với không gian trải rộng gồm gần 400 hòn đảo lớn nhỏ được bao phủ bởi thảm thực vật xanh mướt và 139 bãi cát vàng óng ả trải dài dưới chân vô số dãy núi đá vôi, vịnh Lan Hạ được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước, quốc tế những năm gần đây.

Vịnh Lan Hạ đã chính thức trở thành một phần của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận vào tháng 9/2023. 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã có cơ hội thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp này khi đi thuyền qua các điểm nổi tiếng hàng đầu của vịnh.

Hoạt động trải nghiệm tại Vịnh Lan Hạ và làng chài Việt Hải nằm trong chuỗi sự kiện nhằm gắn kết nhan sắc với sứ mệnh quảng bá du lịch và bảo tồn môi trường tự nhiên.

Mỗi thí sinh Hoa hậu Việt Nam không chỉ là đại diện cho vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn của nữ thanh niên Việt Nam mà còn là đại sứ du lịch, góp phần mang vẻ đẹp kỳ vĩ của danh thắng quê hương lan tỏa rộng rãi đến bạn bè quốc tế.

Thí sinh Đoàn Hải Lan từng đọc và ấn tượng với Hang Sáng Tối trên vịnh Lan Hạ. Đây là địa điểm lý tưởng để chèo thuyền kayak xuyên qua các vòm hang nước lung linh, kỳ ảo.

Thí sinh Đinh Diệu Anh chia sẻ ấn tượng với làng chài Cái Bèo. "Đây là làng chài cổ nổi tiếng hàng trăm năm tuổi trên vịnh. Khi đi thuyền qua đây, tôi được chứng kiến nét sinh hoạt mộc mạc và những bè cá đầy màu sắc", cô chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Thị Hoa thích thú khi thuyền đi qua Đảo Khỉ (Đảo Cát Dứa). "Tôi được hướng dẫn viên giới thiệu về nơi đây với những bãi tắm trong xanh và chú khỉ vàng sinh sống tự nhiên, thu hút đông đảo du khách ghé thăm", cô nói.

Nguyễn Thị Thảo và Lê Phương Nghi thích thú ghi lại hình ảnh khi du thuyền đi qua Hòn Rùa.

Nhiều thí sinh chia sẻ sự thích thú khi ngắm du khách nước ngoài tắm biển, chèo thuyền ở bãi tắm Ba Trái Đào. Khung cảnh hùng vĩ của vịnh Lan Hạ với làn nước trong xanh khiến nhiều thí sinh choáng ngợp. Nhiều cô gái lần đầu đặt chân tới đây hào hứng chụp lại những bức ảnh kỷ niệm.

Chuyến đi vịnh Lan Hạ mang lại cho nhiều thí sinh những khoảnh khắc thư giãn giữa lịch trình dày đặc để tăng tốc cho đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Rời Vịnh Lan Hạ, 53 thí sinh tới thăm làng chài Việt Hải - ngôi làng lọt thỏm giữa thung lũng xanh bao la của Vườn quốc gia Cát Bà. Những năm gần đây, làng chài Việt Hải đã trở thành mô hình du lịch sinh thái cộng đồng thu hút lượng lớn du khách quốc tế.

Không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp, các người đẹp còn hào hứng tham gia hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân địa phương.

Tại đây, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tham gia trải nghiệm đạp xe trên những con đường làng uốn lượn quanh co dưới bóng cây xanh mát, ngắm nhìn phong cảnh núi rừng trập trùng.

Họ cũng có những trải nghiệm khi thử đi cầu khỉ.

Chuyến đi không chỉ dừng lại ở một hoạt động trải nghiệm thực tế mà giúp thí sinh cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu quê hương, đất nước và ý thức bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Kết thúc chuyến đi, 53 thí sinh đã dành một buổi tiệc sinh nhật bí mật cho hai thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi và Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ngay trên du thuyền.

Những hoạt động tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 đã gắn kết những cô gái đến từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, để lại cho họ những kỷ niệm khó quên của tuổi thanh xuân.