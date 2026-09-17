53 cô gái Hoa hậu Việt Nam giữa non nước vịnh Lan Hạ
Trong khuôn khổ các hoạt động đồng hành của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 người đẹp đã có chuyến hành trình trải nghiệm ấn tượng tại đảo ngọc Cát Bà. Họ đã hòa mình vào không gian kỳ vĩ của vịnh Lan Hạ và vẻ đẹp yên bình, nguyên sơ của làng chài cổ Việt Hải.
Thí sinh Đoàn Hải Lan từng đọc và ấn tượng với Hang Sáng Tối trên vịnh Lan Hạ. Đây là địa điểm lý tưởng để chèo thuyền kayak xuyên qua các vòm hang nước lung linh, kỳ ảo.
Thí sinh Đinh Diệu Anh chia sẻ ấn tượng với làng chài Cái Bèo. "Đây là làng chài cổ nổi tiếng hàng trăm năm tuổi trên vịnh. Khi đi thuyền qua đây, tôi được chứng kiến nét sinh hoạt mộc mạc và những bè cá đầy màu sắc", cô chia sẻ.
Thí sinh Nguyễn Thị Hoa thích thú khi thuyền đi qua Đảo Khỉ (Đảo Cát Dứa). "Tôi được hướng dẫn viên giới thiệu về nơi đây với những bãi tắm trong xanh và chú khỉ vàng sinh sống tự nhiên, thu hút đông đảo du khách ghé thăm", cô nói.
Nhiều thí sinh chia sẻ sự thích thú khi ngắm du khách nước ngoài tắm biển, chèo thuyền ở bãi tắm Ba Trái Đào. Khung cảnh hùng vĩ của vịnh Lan Hạ với làn nước trong xanh khiến nhiều thí sinh choáng ngợp. Nhiều cô gái lần đầu đặt chân tới đây hào hứng chụp lại những bức ảnh kỷ niệm.
Kết thúc chuyến đi, 53 thí sinh đã dành một buổi tiệc sinh nhật bí mật cho hai thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi và Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên ngay trên du thuyền.
53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Dàn thí sinh khoe vẻ đẹp nguyên bản, trong...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/09/2026 07:27 AM (GMT+7)