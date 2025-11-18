Cảnh tượng hỗn loạn ở Hoa hậu Hoàn vũ

Trước thềm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, hàng nghìn fan sắc đẹp quốc tế đã đổ bộ Bangkok, Thái Lan để cổ vũ cho dàn thí sinh năm nay. Người thân, bạn bè các người đẹp cũng đã có mặt ở Thái Lan.

Trước sảnh khách sạn nơi thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 lưu trú ở Bangkok, hàng nghìn fan sắc đẹp tụ tập, hò hét, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Trong các video được nhiều diễn đàn sắc đẹp đăng tải, fan mang theo băng-rôn, cờ, hoa và hô vang tên quốc gia của mình.

Hàng nghìn fan đổ về khách sạn nơi thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ lưu trú, tạo nên khung cảnh náo nhiệt.

Thậm chí, fan đấu khẩu trước sảnh khách sạn. Họ thi nhau xem ai hô tên quốc gia của mình to hơn. Đây được xem là cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Đoàn khán giả Việt Nam do chủ tịch Miss Universe Vietnam - ông Valentin Trần - dẫn đầu cũng đã có mặt ở Bangkok để cổ vũ cho đại diện Việt Nam - Hương Giang. Tiktoker Call me Duy - người được xem là fan cứng của Hương Giang - đã mang theo đoàn người hùng hậu, la hét ở sảnh khách sạn.

Tại đây, Call me Duy gặp gỡ ông Nawat và trò chuyện với chủ tịch của Miss Grand International. Sau đó, ông Nawat mượn chiếc nón của Call me Duy để xin tiền của khán giả ở khách sạn gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn sắc đẹp.

Trước đó, hành động chê bai đại diện Campuchia của Call me Duy cũng gây phẫn nộ, khiến nam Tiktoker bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Hương Giang đã phải chụp ảnh thân thiết với đại diện Campuchia để xoa dịu cộng đồng mạng.

Việc Call me Duy sang Thái Lan gây ồn ào, đấu khẩu với fan của các đại diện nước khác tiếp tục gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng nam Tiktoker luôn thể hiện thái độ yêu thích quá đà với Hương Giang, ảnh hưởng tới cộng đồng fan sắc đẹp Việt.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang đi đến chặng cuối với phần thi trình diễn trang phục dân tộc và bán kết diễn ra ngày 19/11, chung kết diễn ra ngày 21/11.

Trước thềm bán kết, ban tổ chức công bố format mới cuộc thi năm nay. Theo đó, từ 123 thí sinh, ban giám khảo sẽ lựa chọn top 30 thí sinh trong đêm chung kết, sau đó giảm xuống còn top 12, top 5 và top 3 chung cuộc.

Khác năm ngoái, năm nay ban giám khảo quyết định chọn top 12 thay vì top 10. Việc này giúp nhiều người đẹp có cơ hội đi sâu hơn trong chung kết. Cuộc thi năm nay được nhận xét là khắc nghiệt khi có nhiều thí sinh nổi trội.

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ trước chung kết.

Mario Bucaro - CEO mới của Miss Universe cũng đưa ra tiêu chí chấm điểm mới cho cuộc thi năm nay. Trong đó, hạng mục bình chọn của khán giả chiếm 10% tổng số điểm, phỏng vấn kín chiếm 40% và đêm thi bán kết (bao gồm hai phần thi áo tắm và dạ hội) chiếm 50% số điểm.

Ông Buraco cho biết kết quả chấm điểm của ban giám khảo được gửi đến công ty kiểm toán - với tư cách là bên thứ ba, là trung gian giám sát. Vì vậy, ông khẳng định sẽ không có gian lận và thiếu sót trong việc đánh giá kết quả chung cuộc.

Ông cho biết thêm: "Người giành được vương miện phải làm việc được với các tổ chức, nói chuyện với cộng đồng và là tiếng nói cho phụ nữ và tất cả mọi người. Trong thời đại ngày nay, nơi thế giới đang bị chia rẽ, chúng ta cần một người có thể làm cầu nối và có vẻ đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài".

Trước đêm chung kết, các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan hé lộ về sân khấu dành cho đêm thi. Các thí sinh cũng bất ngờ về độ hoành tráng của sân khấu chung kết năm nay, hứa hẹn một đêm thi ấn tượng, khép lại mùa giải ồn ào nhất lịch sử Miss Universe.