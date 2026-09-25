Bà Melania Trump gây chú ý với đôi giày cao gót ra sân bay đón ông Tập

"Mẫu giày Louboutin mà bà Melania Trump đã đi hôm nay" là chú thích bài đăng trên tài khoản X của người hâm mộ Đệ nhất phu nhân Mỹ kèm hình ảnh của đôi giày cao gót màu đen mũi nhọn có giá khoảng 2.000 USD.

Giày là chủ đề được bình luận nhiều nhất trong các bài đăng ngày 23/9 về bà Melania Trump, sau khi bà cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Căn cứ liên hợp Andrews ở Maryland để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viên.

Bà Bành Lệ Viên và bà Melania Trump tại Căn cứ Không quân Andrews ở Maryland ngày 23/9. Ảnh: AFP

Bà Melania Trump cao khoảng 180 cm. Với việc mang thêm đôi giày cao gót hơn 10 cm, chiều cao của bà lên tới 190 cm, gần bằng ông Trump - người cao 191 cm.

Ngược lại, bà Bành Lệ Viên thường xuất hiện với những đôi giày gót thấp hoặc giày bệt tại các sự kiện chính thức. Trong sự kiện này, bà đã chọn một đôi giày có chiều cao gót 7-8 cm.

Kiểu tóc của bà Bành cũng thay đổi đáng kể. Bà chuyển từ kiểu búi tóc gọn gàng không quá phồng sang kiểu tóc búi cao bồng bềnh, giúp tăng thêm chiều cao về mặt thị giác. Sự phối hợp giữa giày cao gót và kiểu tóc khiến sự chênh lệch chiều cao giữa bà Bành và bà Melania không quá rõ rệt.

"Cả hai phu nhân đều mang những đôi giày cao gót! Làm sao mà họ đi lại được trên đôi giày đó nhỉ?", một tài khoản có tên Donna Coghlan bình luận.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ trở lại Nhà Trắng sau khi đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/9. Ảnh: AP

"Bà ấy tạo cho tôi cảm giác bước đi bằng đôi giày cao gót đó thật dễ dàng! Thật là thanh lịch, cổ điển và đẹp đẽ", người có tên Debra Kub bình luận về đôi giày của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

"Làm thế nào mà bà ấy di chuyển được trên đôi giày đó? Cổ chân của bà ấy hẳn là phải rất khỏe", một người khác bình luận.

"Nhìn thôi mà tôi đã thấy đau chân rồi! Nhưng bà ấy đi đôi giày đó rất đẹp!", một người khác nhận xét.

Xuất thân là siêu mẫu, bà Melania Trump thường mang những đôi giày cao gót tới 10 cm khi xuất hiện trong các sự kiện cùng chồng. Bà từng tâm sự với người hâm mộ rằng "rất thích đi giày siêu cao gót" trong một bài đăng trên Twitter năm 2012.

Bà thường xuyên đăng ảnh giày lên Twitter, với mỗi sự kiện là một đôi giày phù hợp. Trong một buổi chụp hình năm 2010, bà đã khoe một góc phòng thay đồ với 10 hàng giày dép xếp cao lên tận trần nhà với khoảng 130 đôi.