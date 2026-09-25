Ivanka Trump diện đồ của nhà mốt Trung Quốc khi đón ông Tập

Con gái Tổng thống Donald Trump xuất hiện tại Nhà Trắng trong bộ trang phục màu xanh trứng chim của Guo Pei - nhà mốt nổi tiếng Trung Quốc. Thiết kế có bốn túi vuông ở ngực và hông, kết hợp lớp áo ngoài đồng màu với phần tay loe. Trang phục được trang trí bằng các họa tiết thêu chỉ trắng cầu kỳ. Ivanka búi tóc gọn phía sau, giữ phụ kiện ở mức tối giản.

Ivanka xuất hiện cùng con gái và vợ chồng Phó tổng thống JD Vance. Ảnh: AFP

Đi cùng cô là con gái 15 tuổi Arabella Kushner. Thiếu nữ mặc váy midi trắng thắt eo của Self-Portrait, thương hiệu nhiều lần được Catherine, Vương phi xứ Wales, lựa chọn.

Màu xanh cũng xuất hiện trên trang phục của một số thành viên khác trong lễ đón. Phó tổng thống JD Vance đeo cà vạt xanh coban, trong khi vợ ông, Usha Vance, mặc váy lụa không tay cùng tông của thương hiệu Saloni.

Cận cảnh chiếc váy của Ivanka Trump. Ảnh: AFP

NTK Guo Pei sinh tại Bắc Kinh và được biết đến với những thiết kế couture cầu kỳ, sử dụng nhiều kỹ thuật thêu thủ công. Tên tuổi bà được công chúng quốc tế chú ý rộng rãi sau Met Gala 2015, khi Rihanna mặc trang phục do bà sáng tạo sải bước trên thảm đỏ.

Bộ đầm màu vàng hoàng yến Rihanna mặc khi đó có phần áo choàng viền lông, đuôi dài và nặng khoảng 25 kg. Thiết kế phù hợp chủ đề "China: Through the Looking Glass" của Met Gala năm đó và trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất sự kiện. Guo Pei từng cho biết bộ trang phục mất khoảng 20 tháng để hoàn thiện.

Rihanna từng mặc thiết kế của Guo Pei tại Met Gala năm 2015. Ảnh: AP