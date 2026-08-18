8 thói quen giúp mỹ nhân Hàn Quốc có vóc dáng 'chuẩn búp bê'

Sở hữu chiều cao 1,73 m cùng tỷ lệ cơ thể ấn tượng và gương mặt thanh tú, Jang Won Young luôn là tâm điểm chú ý, được người hâm mộ ưu ái gọi là "búp bê sống", theo Yahoo TW.

Bên cạnh lợi thế về gene di truyền, tính kỷ luật thép trong sinh hoạt và ăn uống là yếu tố quan trọng giúp cô giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ.

Dưới đây là 8 bí quyết quản lý vóc dáng của nữ thần tượng:

Chỉ ăn những món bản thân thực sự thèm

Jang Won Young từng chia sẻ cô không bao giờ ăn uống tùy tiện chỉ vì vui miệng, mà luôn tuân thủ nguyên tắc "đã ăn thì phải ăn món mình muốn nhất". Thay vì nạp vào cơ thể những thực phẩm giàu calo nhưng không mang lại cảm giác thỏa mãn, cô ưu tiên chọn đồ ăn chất lượng cao và đúng sở thích.

Tư duy ăn uống này không chỉ nâng cao mức độ hài lòng về mặt vị giác mà còn giảm thiểu nguy cơ ăn uống do cảm xúc hay ăn quá trớn, giúp việc kiểm soát chế độ ăn trở nên dễ dàng duy trì trong dài hạn.

Bổ sung protein trong mọi bữa ăn

Khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Please Take Care of My Refrigerator, Jang Won Young từng hé lộ chiếc tủ lạnh chất đầy các loại thực phẩm giàu protein như sữa tươi, sữa đậu nành không đường, trứng, ức gà, thịt bò, cá và thanh năng lượng.

Cô đặc biệt thích thịt bò và thường dùng thanh protein để chống đói trong giờ giải lao. Protein không chỉ gia tăng cảm giác no mà còn hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp, tránh tình trạng mất cơ khi giảm cân - yếu tố cốt lõi để giữ được vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn săn chắc, có nét.

Thứ tự ăn uống: Rau trước, thịt sau, tinh bột cuối cùng

Nữ thần tượng triệt để áp dụng thứ tự ăn: Rau củ - Protein - Tinh bột. Việc nạp rau củ giàu chất xơ đầu tiên, tiếp theo đến các loại thịt và cuối cùng mới là cơm hoặc mì sẽ giúp làm chậm tốc độ tăng đường huyết sau ăn, kéo dài cảm giác no và hạn chế cơn thèm đồ ngọt do biến động đường huyết đột ngột.

Ngoại hình đẹp của Jang Won Young. Ảnh: Nate

Nhai kỹ, ăn chậm

"Ăn chậm" là thói quen được Jang Won Young nhắc đến nhiều lần. Não bộ thường mất khoảng 20 phút để nhận được tín hiệu no. Nếu ăn quá nhanh, bạn rất dễ nạp dư thừa calo trước khi kịp nhận ra mình đã no. Việc nhai kỹ ăn chậm vừa hỗ trợ hệ tiêu hóa, vừa giúp thưởng thức trọn vẹn hương vị món ăn, từ đó tự động giảm lượng thức ăn nạp vào.

Chăm uống nước lọc và yêu thích matcha

Jang Won Young tiết lộ cô luôn mang theo nhiều chai nước khi đi làm để duy trì thói quen bổ sung nước đều đặn. Cung cấp đủ nước giúp duy trì quá trình trao đổi chất và tránh việc nhầm lẫn giữa cảm giác khát với cảm giác đói.

Bên cạnh đó, cô rất thích uống matcha. Matcha chứa dồi dào chất chống oxy hóa, catechin và caffeine, mang lại hiệu quả tốt trong việc chống lão hóa, thúc đẩy chuyển hóa và đốt cháy mỡ thừa. Tuy nhiên, nên uống với lượng vừa phải và ưu tiên loại không đường.

Uống "Olle Shot" khi bụng rỗng

Thời gian gần đây, giới trẻ Hàn Quốc rộ lên trào lưu buổi sáng mang tên "Olle Shot" - uống một lượng nhỏ dầu ô liu (Extra Virgin Olive Oil) kết hợp với nước cốt chanh khi bụng rỗng. Xu hướng này bùng nổ trở lại chính nhờ chia sẻ của Jang Won Young về việc cô đang áp dụng.

Dầu ô liu giàu axit béo không bão hòa đơn, trong khi chanh chứa nhiều vitamin C và dưỡng chất thực vật. Dù vậy, các chuyên gia lưu ý hiện vẫn chưa có đủ nghiên cứu khoa học chứng minh hiệu quả sức khỏe cụ thể của phương pháp này. Nếu muốn trải nghiệm, người dùng chỉ nên uống lượng vừa phải; những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm cần đặc biệt chú ý phản ứng của cơ thể.

Jang Won Young tại sự kiện K-World Dream Awards 2025. Ảnh: Nate

Đi dạo sau bữa ăn

Jang Won Young duy trì thói quen đi dạo sau khi ăn, đặc biệt là mỗi khi đi công tác nước ngoài. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc đi bộ nhẹ nhàng từ 10 đến 20 phút sau bữa ăn giúp kích thích tiêu hóa và ổn định chỉ số đường huyết.

Dù lịch trình công việc bận rộn, việc đứng dậy đi lại một chút sau khi ăn vẫn mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc ngồi yên một chỗ.

Giữ "phom dáng thần tượng" nhờ Pilates, tập tạ và giãn cơ

Những ai theo dõi Jang Won Young đều biết bộ môn yêu thích nhất của cô là Pilates. Phương pháp này giúp tăng cường sức mạnh cơ cốt lõi (core), cải thiện tư thế và kiến tạo đường nét cơ thể, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều sao nữ Hàn Quốc.

Ngoại trừ Pilates, cô cũng tập tạ để duy trì khối lượng cơ bắp. Mỗi sáng sau khi thức dậy, nữ ca sĩ đều thực hiện các bài tập giãn cơ cố định như thư giãn cổ vai, giãn cơ cổ bên và kéo giãn cơ chân để thả lỏng các vùng cơ bị căng cứng, đồng thời cải thiện vóc dáng tổng thể.