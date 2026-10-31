Cô gái tốt nghiệp xuất sắc Ngoại thương thi Hoa hậu Việt Nam

Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, quê Ninh Bình, được chú ý từ vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với nhan sắc và thành tích học tập nổi bật.

Người đẹp sải bước với váy dạ hội tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồ Sơn (Hải Phòng) hôm 10/10.

Khánh Vi cao 1,65 m, có số đo ba vòng 80-64-89 cm. Người đẹp từng đắn đo về việc thi hoa hậu vì không có chiều cao nổi bật Sau khi tốt nghiệp xuất sắc đại học Ngoại thương, cô mới tự tin hơn để thử sức.

Người đẹp quê Ninh Bình được nhận xét có gương mặt sáng sân khấu, nụ cười ngọt ngào, dễ tạo thiện cảm với khán giả.

Cô từng đoạt giải Người đẹp toàn năng tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2022, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế của trường. Bên cạnh đó, người đẹp còn từng đạt học bổng Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh do tỉnh Ninh Bình trao tặng.

Từ thời phổ thông, Khánh Vi đã có thành tích học tập nổi bật. Cô đạt giải nhì môn ngữ văn trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm 2015-2016, giải ba môn tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm 2021-2022. Cô cũng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Học tập tại trường đại học Ngoại thương, Khánh Vi được truyền cảm hứng bởi nhiều người đẹp, trong đó có hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, khi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khánh Vi khi tập luyện cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở vòng sơ khảo. Tại nhà chung, cô được tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng catwalk, trang điểm, giao tiếp, ứng xử, phản biện...

Người đẹp khi tham gia một hoạt động đồng hành, quảng bá văn hóa truyền thống thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Ở đời thường, Khánh Vi yêu thích phong cách nữ tính, ngọt ngào với những chiếc đầm dài hoặc dáng xòe với các chi tiết bèo nhún.

Khánh Vi cho biết những trải nghiệm ở cuộc thi giúp cô lột xác, từ chưa từng trang điểm hay đi giày cao gót, trở nên tự tin hơn khi trình diễn trên sân khấu.

Ảnh: BTC cung cấp