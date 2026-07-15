Nữ sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Hoa hậu Việt Nam 2026 đang chuẩn bị cho một mùa giải đầy hấp dẫn, thu hút nhiều cô gái 18 - 19 tuổi đăng ký tham dự. Trong dàn thí sinh nhỏ tuổi nhất, người đẹp Gouband Lisa gây chú ý với nhan sắc mang hai dòng máu Việt - Pháp.

Lisa sinh năm 2007, đang sinh sống ở TPHCM. Cô đang theo học chuyên ngành Thương mại tại Lyon, Pháp.

Lisa yêu thích thể thao, nhất là bóng đá và bóng bầu dục. Người đẹp nói lưu loát tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể giao tiếp cơ bản tiếng Trung.

Người đẹp lai Pháp cho biết, cô muốn gửi gắm thông điệp về bình đẳng giới và hỗ trợ những người yếu thế khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nơi tôi học được nhiều bài học quý giá về kỷ luật, lòng cống hiến và tình yêu thương con người. Điều làm tôi khác biệt là khả năng giao tiếp thành thạo ba ngôn ngữ. Với tôi, mỗi ngôn ngữ là một nền văn hóa, một cách tư duy mới”, cô nói.

Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Lisa từng vào đến Top 10 Miss Cosmo TPHCM 2026.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đã công bố một loạt thông tin mới, với những tiêu chí đúng tinh thần chủ đề "Miền hương sắc". Vòng Chung khảo toàn quốc và Chung kết toàn quốc dự kiến vào tháng 8/2026, dự kiến tổ chức tại TP. Hải Phòng.