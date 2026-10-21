Nhan sắc 'Bông hồng lai' của Hoa hậu Việt Nam 2026

Lisa Gouband, mang hai dòng máu Việt - Pháp, là một trong 25 cô gái vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Vẻ đẹp lai giúp cô nổi bật khi trình diễn bikini tại đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam diễn ra ngày 10/10 ở Hải Phòng. Cô cao 1,7 m, số đo vòng eo 59 cm.

Cô sinh năm 2007, là sinh viên chương trình cử nhân Khoa học Quản lý tại trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon Business School (Pháp). Người đẹp nói thành thạo ba thứ tiếng Pháp, Anh và Việt Nam.

Ở vòng nhân trắc học của Hoa hậu Việt Nam 2026, các giám khảo nhận xét cô có gương mặt, vóc dáng cân đối, hài hòa.

Vẻ đẹp lai giúp Lisa Gouband dễ dàng biến hoá với các phong cách khác nhau.

Người đẹp để mặt mộc khi tham gia một hoạt động cộng đồng ở Lai Châu.

Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cô từng thi Miss Cosmo TP HCM hồi tháng 6, vào top 10.

Trước khi sang Pháp du học, Lisa có nhiều năm thi đấu rugby (bóng bầu dục) ở cấp độ quốc tế và đạt thành tích cao. 'Bông hồng lai' có chứng chỉ trọng tài rugby quốc gia của Pháp. Khi còn thi đấu, cô từng giành chức vô địch và ngôi á quân giải Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Sau chấn thương mắt cá chân buộc phải dừng thi đấu, cô chuyển sang bóng đá và được trao danh hiệu 'Nữ thủ môn xuất sắc' tại Thể thao các trường Pháp ngữ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Là thí sinh mang dòng máu lai hiếm hoi tại Hoa hậu Việt Nam, Lisa được chú ý nhiều về ngoại hình. Tuy nhiên, cô cho biết không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình là một người đẹp lai mà còn câu chuyện, giá trị mình mang lại.

Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với tour tuyển sinh và chuỗi sự kiện giao lưu tại nhiều trường đại học hồi tháng 6. Năm nay, ban tổ chức chọn chủ đề Miền hương sắc, hướng tới tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ khắp các vùng miền, đồng thời đề cao giá trị tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng. Chung kết dự kiến diễn ra tối 7/11 tại sân khấu ngoài trời ở Đồ Sơn, Hải Phòng.